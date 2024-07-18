韓国でZ世代を中心に人気爆発中の人気キャラクター「パンパンくんの日常」の日本国内初のPOP UP STOREが2024年7月25日(木)〜8月8日(木)に開催されます。

今回、販売を予定している商品の一部が発表されました。

「パンパンくんの日常」POP UP STORE 〜パンパンくん IN JAPAN〜

「パンパンくんの日常」POP UP STORE 〜パンパンくん IN JAPAN〜

開催期間：2024年7月25日(木)〜8月8日(木)

開催場所：ラフォーレ原宿 5階 MAKE THE STAGE

「パンパンくんの日常」は2022年7月にYouTubeで公開するや否や爆発的な人気になり、現在YouTubeチャンネル登録者数が230万人を突破、毎月10万人ペースで増え続けています。

2023年7月には韓国・ソウルにてPOP UPイベントを開催、1,700人以上の待機列、12日間の会期中2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態となりました。

2023年12月14日には、待望の2度目となるPOP UPイベントを韓国・ソンスで開催し、今回、ラフォーレ原宿での国内初の期間限定POP UP STOREをオープンします。

●参考：商品詳細一例(アイテム名・価格・メーカー名)

(1)パンパンくん ぬいぐるみマスコット 1,518円(税込)

株式会社ティーズファクトリー

(2)オクジ ぬいぐるみマスコット 1,518円(税込)

株式会社ティーズファクトリー

(3)パンパンくん ぬくい〜ず(にっこり) 1,518円(税込)

株式会社オスト

(4)パンパンくん ぬくい〜ず(ぺろり) 1,518円(税込)

株式会社オスト

(5)パンパンくん たわらマスコット 1,320円(税込)

株式会社MANYALITTLE

(6)オクジ たわらマスコット 1,320円(税込)

株式会社MANYALITTLE

(7)マスキングテープ(ブルー) 495円(税込)

株式会社S&Cコーポレーション

(8)マスキングテープ(イエロー) 495円(税込)

株式会社S&Cコーポレーション

(9)パンパンくん パスポートカバー 825円(税込)

株式会社カミオジャパン

(10)オクジ パスポートカバー 825円(税込)

株式会社カミオジャパン

(11)パンパンくん アクリルチャーム付きラバーキーホルダー 1,650円(税込)

カルチュア・エンタテインメント株式会社

(12)オクジ アクリルチャーム付きラバーキーホルダー 1,650円(税込)

カルチュア・エンタテインメント株式会社

(13)パンパンくん＆オクジ ルームシューズ 2,090円(税込)

MNスタイル株式会社

(14)パンパンくん ティッシュケース 1,650円(税込)

MNスタイル株式会社

(15)パンパンくん LEDハンディファン(光るハンディ扇風機) 3,300円(税込)

ゾルハラ株式会社

※商品詳細は現在の予定であり、変更の可能性もあります

商品詳細一例(1)

商品詳細一例(2)

今後もオリジナルのアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品など続々と発売予定です。

さらに12月には、待望の日本国内初の展示イベントの開催も予定されています。

(C) 2024 Leejuyong

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 販売予定商品の一部を発表！「パンパンくんの日常」POP UP STORE 〜パンパンくん IN JAPAN〜 appeared first on Dtimes.