販売予定商品の一部を発表！「パンパンくんの日常」POP UP STORE 〜パンパンくん IN JAPAN〜

韓国でZ世代を中心に人気爆発中の人気キャラクター「パンパンくんの日常」の日本国内初のPOP UP STOREが2024年7月25日(木)〜8月8日(木)に開催されます。

今回、販売を予定している商品の一部が発表されました。

「パンパンくんの日常」POP UP STORE 〜パンパンくん IN JAPAN〜

開催期間:2024年7月25日(木)〜8月8日(木)

開催場所:ラフォーレ原宿 5階 MAKE THE STAGE

「パンパンくんの日常」は2022年7月にYouTubeで公開するや否や爆発的な人気になり、現在YouTubeチャンネル登録者数が230万人を突破、毎月10万人ペースで増え続けています。

2023年7月には韓国・ソウルにてPOP UPイベントを開催、1,700人以上の待機列、12日間の会期中2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態となりました。

2023年12月14日には、待望の2度目となるPOP UPイベントを韓国・ソンスで開催し、今回、ラフォーレ原宿での国内初の期間限定POP UP STOREをオープンします。

●参考:商品詳細一例(アイテム名・価格・メーカー名)

(1)パンパンくん ぬいぐるみマスコット 1,518円(税込)

株式会社ティーズファクトリー

(2)オクジ ぬいぐるみマスコット 1,518円(税込)

株式会社ティーズファクトリー

(3)パンパンくん ぬくい〜ず(にっこり) 1,518円(税込)

株式会社オスト

(4)パンパンくん ぬくい〜ず(ぺろり) 1,518円(税込)

株式会社オスト

(5)パンパンくん たわらマスコット 1,320円(税込)

株式会社MANYALITTLE

(6)オクジ たわらマスコット 1,320円(税込)

株式会社MANYALITTLE

(7)マスキングテープ(ブルー) 495円(税込)

株式会社S&Cコーポレーション

(8)マスキングテープ(イエロー) 495円(税込)

株式会社S&Cコーポレーション

(9)パンパンくん パスポートカバー 825円(税込)

株式会社カミオジャパン

(10)オクジ パスポートカバー 825円(税込)

株式会社カミオジャパン

(11)パンパンくん アクリルチャーム付きラバーキーホルダー 1,650円(税込)

カルチュア・エンタテインメント株式会社

(12)オクジ アクリルチャーム付きラバーキーホルダー 1,650円(税込)

カルチュア・エンタテインメント株式会社

(13)パンパンくん&オクジ ルームシューズ 2,090円(税込)

MNスタイル株式会社

(14)パンパンくん ティッシュケース 1,650円(税込)

MNスタイル株式会社

(15)パンパンくん LEDハンディファン(光るハンディ扇風機) 3,300円(税込)

ゾルハラ株式会社

※商品詳細は現在の予定であり、変更の可能性もあります

商品詳細一例(1)

商品詳細一例(2)

今後もオリジナルのアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品など続々と発売予定です。

さらに12月には、待望の日本国内初の展示イベントの開催も予定されています。

(C) 2024 Leejuyong

