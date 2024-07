2024年に入り大型フェス出演で話題のニューカマー・WHISPER OUT LOUDがNEW EP『ECHOES』リリース&7月26日に先行シングルの「You are Mine」配信&初ワンマンライブの開催を発表した。

WHISPER OUT LOUDは東京を拠点に活動するオルタナティブR&B・ロックバンド。Zepp Sapporoで開催した「NO MATTER LIVE」や代々木第一体育館で開催した「AVEST」のOAに抜擢されるなど注目度があがっているが、先日もSATANIC CARNIVAL 2024」に出演したばかり。

7月31日タワーレコード限定発売となる『ECHOES』はバンドとして少しづつ成長していく中で、自分たちの発信する音楽を受け取ってくれる人の感情や想いに気づき、「日々の繰り返しの中に自分たちの音楽が響いていてほしい」というテーマとともに、その反響がより大きく、広くこだましていく未来をイメージをしているという。

また本作のリリースに伴い、バンド初のワンマンライブを9月21日(土) に渋谷CYCLONEで開催することが決定した。

★収録曲

1. Face My Fate

2. Find Me

3. Talking To Myself

4. Take Control

5. You are Mine

6. By Your Side

UXCL-331 定価\1,800

WHISPER OUT LOUD - ECHOES(Linkfire)

https://orcd.co/wol_techoes

2024.6.21(金)先行シングル「Take Control」配信中

https://orcd.co/wol_take-control

WHISPER OUT LOUD - Take Control (Official Lyric Video):

https://www.youtube.com/watch?v=6Qe-7MkLkbM



EPリリースに伴い、バンド初のワンマンライブの開催が決定!

WHISPER OUT LOUD 1st ONEMAN SHOW -ECHOES-

9/21(土) @渋谷CYCLONE

チケット発売開始!

http://t.livepocket.jp/e/qjk8r

ライブ会場で手売りチケットも販売(入場順:手売り→プレイガイド)

【プロフィール】

東京を拠点に活動する、オルタナティブR&B・ロックバンド。

2022年7月より現体制で活動開始。R&B、ロック、ジャズ、ポップス、プログレ、メタル等にいたるまで、様々な要素を取り込みハイセンスに融合。発信する楽曲は、たびたびApple MusicやSpotifyの公式プレイリストに取り上げられ、ジャンルにとらわれない音楽性は、ミュージシャン仲間からの評価も高い。2024年に入りZepp Sapporoで開催されたNO MATTER LIVEや代々木第一体育館のAVESTのOAに抜擢されるなど活動のギアをあげ話題になっている。

(執筆者: gallagherbros)