2024年7月10日(水)、個性様々なアーティストが所属する気鋭レーベルプロダクション「コドモメンタルINC.」が、作家としても活躍するハシバタカナリ(ex. this is not a business)の所属発表と共に、ハシバタカナリがプロデュースし、コドモメンタルINC.がマネジメントする新グループ「丑03-USHIMITSU-」(ヨミ→ウシミツ)の始動を発表した。

合わせて所属メンバーのオーディションの開催も発表している。

■リンク

丑03 HP:http://ushi03.com/

コドモメンタルINC. YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@syamstaff

コドモメンタルINC. 公式HP:https://codomomental.com/

