沖縄発信の新感覚スイーツ！田中果実店「島豆花(しまどうふぁ)」

沖縄西海岸リゾートの恩納村にある、沖縄のフルーツを専門に取り扱う『田中果実店』は、沖縄素材で作る新感覚スイーツ「島豆花(しまどうふぁ)」を2024年8月1日(木)に発売します。

田中果実店「島豆花(しまどうふぁ)」

しまどうふぁは40年以上続く老舗の島豆腐店「池田屋」の豆乳を使ったスイーツ感覚の島豆腐に、さんぴん茶(ジャスミン茶)と沖縄のさとうきび糖から作ったシロップをかけ、沖縄素材の果実や食材と楽しむ新感覚のスイーツです。

<メニュー>

メインの味は2種類

「ちゅら海」980円(税込1,058円)

しまどうふぁにマンゴー、パイン、パッションフルーツをたっぷりかけました。

果実の甘さや酸味で島豆腐もさっぱりといただけます。

ちゅら海

「琉球」980円(税込1,058円)

しまどうふぁに沖縄黒糖のあん、ふーちばー(沖縄方言でよもぎ)団子、じーまみーのまーす煮(沖縄方言でピーナッツの塩煮)をトッピングしました。

昔から親しまれてきた沖縄の食材と島豆腐を一緒に味わうことができます。

琉球

その他、トッピングで紅芋あんや、マンゴーアイスなども。

自分好みのしまどうふぁを楽しめます。

