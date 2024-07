関西エリア3店舗目！スマホ買取専門店「モバステ」神戸三宮

スマホ買取専門店「モバステ」は、なんば・梅田に続く関西エリア3店舗目となる「モバステ神戸三宮店」をセンタープラザ1Fに2024年8月1日(木)、オープンします。

モバステ神戸三宮店

店舗名 : モバステ神戸三宮店

開店日 : 2024年8月1日(木)

所在地 : 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1 センタープラザ1F

アクセス: 神戸線「神戸三宮」駅 徒歩4分

営業時間: 平日土日ともに11:30〜20:00(最終受付19:30)

定休日 : なし

URL :

http://pastec.net/shop/kobe

■スマホ買取専門店「モバステ」とは?

モバステは、スマホ買取に特化した専門店です。

現在全国で7店舗展開しており、今回の新店出店で全国で8店舗目となります。

すべて自社運営でiPhoneやスマホの買取を行っています。

■自社運営だから可能な高価買取と専門知識で他社と差別化を図る

モバステの強みは、自社運営により全スタッフへの教育からなる高い専門知識になります。

また、スマホに特化した買取を行っていることも専門性につながっています。

他社で買取が困難な分割中のスマホや壊れてしまっているスマホも他社と比較して圧倒的な高価格にて買取を実現しています。

また、不明な点も専門スタッフに相談できるため安心して利用が可能となっています。

■オープンキャンペーンの告知

新店舗オープンに伴い、SNS等でキャンペーンの告知を行います。

専門店ならではの高価買取を実感できるチャンスです。

買取金額は公式サイトに掲載されており、事前に確認も可能なので安心して利用できます。

