2024年11月2日(土)・3日(日)に、豊洲公園とアーバンドック ららぽーと豊洲にて「マレーシアフェア2024東京」を開催します。

マレーシアフェア2024東京

開催日時 :2024年11月2日(土)から3日(日) 10時から18時

開催場所 :豊洲公園・アーバンドック ららぽーと豊洲

入場料 :無料

※開催時間は変更になる可能性があります。

2024年11月2日(土)・3日(日)に、豊洲公園とアーバンドック ららぽーと豊洲にて「マレーシアフェア2024東京」を開催。

4年ぶりの開催となった昨年に引き続き、4回目を迎える本年は、会場を変更し、過去最大の規模で実施されます。

開催決定にあたり、7月16日に駐日マレーシア大使館にてローンチイベントを行いました。

「All About Malaysia」をテーマに開催される2024年は、昨年より会場がより大規模になり、これまで以上にマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、さまざまなコンテンツを楽しめます。

日本国内だけでなく、マレーシアからも多くの方々が来日し、ブースを出展します。

そのため、本場のマレーシアのコンテンツやマレーシア人との交流を通じて、まるで「マレーシアを旅行する」ような気分を味わえます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 民族舞踊も!マレーシアフェア2024東京 appeared first on Dtimes.