¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡È¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡ÉÅö¤ê¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¤ä¤¦¤Á¤ï¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¿ä¤·³è Åö¤ê¤¯¤¸¡×¤¬¡¢7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·³è¤ËÊØÍø¡õ¥¥å¡¼¥È¡ª ¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¿ä¤·³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¿ä¤·³è Åö¤ê¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ä¤·¤ò³Ú¤·¤¯±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¡È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡¢Á´31Åùµé¡Ü¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡1Åù¤Î¡Ö¸÷¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¾þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤Ê¤É¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ä¤·¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2Åù¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢3Åù¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ï¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿ä¤·¤ÎÆ¬¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤¦¤Á¤ï¥±¡¼¥¹¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥«¡¼¥ÉÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¼ýÇ¼¥Á¥§¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¡ÖLÈ½¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¢¡ÖÁëÉÕ¤ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¿ä¤·³è¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¤ª¤Õ¤È¤óÊÁ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°ÕÃæ¤Î¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¿ä¤·³è Åö¤ê¤¯¤¸¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Û¤«¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·³è¤ËÊØÍø¡õ¥¥å¡¼¥È¡ª ¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¿ä¤·³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¿ä¤·³è Åö¤ê¤¯¤¸¡×¤Ï¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ä¤·¤ò³Ú¤·¤¯±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¡È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡¢Á´31Åùµé¡Ü¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡¤Þ¤¿2Åù¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢3Åù¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ï¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿ä¤·¤ÎÆ¬¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤¦¤Á¤ï¥±¡¼¥¹¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥«¡¼¥ÉÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¼ýÇ¼¥Á¥§¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¡ÖLÈ½¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¢¡ÖÁëÉÕ¤ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¿ä¤·³è¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¤ª¤Õ¤È¤óÊÁ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°ÕÃæ¤Î¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¿ä¤·³è Åö¤ê¤¯¤¸¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Û¤«¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯