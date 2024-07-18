エンテレケイアが重賞初制覇！(撮影：高橋正和)

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　18日、船橋競馬場で行われた第14回習志野きらっとスプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金2100万円)は、好発からハナを切った吉原寛人騎手騎乗の1番人気エンテレケイア(牡6、浦和・小久保智厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気スワーヴシャルル(牡8、大井・藤田輝信厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは58秒7(重)。

　さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気オールスマート(牡8、佐賀・鮫島克也厩舎)が入った。なお、3番人気プライルード(牡5、大井・藤田輝信厩舎)は11着に終わった。

　勝ったエンテレケイアは、父アジアエクスプレス、母スターレット、その父ブライアンズタイムという血統。まさに影も踏ませぬ逃走劇で、これが重賞初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆エンテレケイア(牡6)
騎手:吉原寛人
厩舎:浦和・小久保智
父:アジアエクスプレス
母:スターレット
母の父:ブライアンズタイム
馬主:小田 吉男
生産者:谷川牧場

【全着順】
1着　エンテレケイア　1人気
2着　スワーヴシャルル　2人気
3着　オールスマート　5人気
4着　リュウノユキナ　4人気
5着　イモータルスモーク　8人気
6着　ビリーヴインミー　14人気
7着　カプリフレイバー　7人気
8着　ハセノエクスプレス　10人気
9着　ブンロート　12人気
10着　ロイヤルパールス　13人気
11着　プライルード　3人気
12着　スマートセラヴィー　9人気
13着　ティアラフォーカス　6人気
14着　マッドシェリー　11人気