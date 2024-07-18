18日、船橋競馬場で行われた第14回習志野きらっとスプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金2100万円)は、好発からハナを切った吉原寛人騎手騎乗の1番人気エンテレケイア(牡6、浦和・小久保智厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気スワーヴシャルル(牡8、大井・藤田輝信厩舎)に6馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは58秒7(重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気オールスマート(牡8、佐賀・鮫島克也厩舎)が入った。なお、3番人気プライルード(牡5、大井・藤田輝信厩舎)は11着に終わった。

勝ったエンテレケイアは、父アジアエクスプレス、母スターレット、その父ブライアンズタイムという血統。まさに影も踏ませぬ逃走劇で、これが重賞初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆エンテレケイア(牡6)

騎手:吉原寛人

厩舎:浦和・小久保智

父:アジアエクスプレス

母:スターレット

母の父:ブライアンズタイム

馬主:小田 吉男

生産者:谷川牧場

【全着順】

1着 エンテレケイア 1人気

2着 スワーヴシャルル 2人気

3着 オールスマート 5人気

4着 リュウノユキナ 4人気

5着 イモータルスモーク 8人気

6着 ビリーヴインミー 14人気

7着 カプリフレイバー 7人気

8着 ハセノエクスプレス 10人気

9着 ブンロート 12人気

10着 ロイヤルパールス 13人気

11着 プライルード 3人気

12着 スマートセラヴィー 9人気

13着 ティアラフォーカス 6人気

14着 マッドシェリー 11人気