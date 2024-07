子どもと一緒に環境学習が体験できるネイチャーアクティビティ！立山黒部アルペンルート「立山からの挑戦状！」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、標高2,450mの室堂平を舞台とした、子どもと一緒に楽しみながら環境学習ができる体験型のネイチャーアクティビティ「立山からの挑戦状!」を2024年7月27日(土)〜8月18日(日)に実施します。

立山黒部アルペンルート「立山からの挑戦状!」

期間 : 7月27日(土)〜8月18日(日)

場所 : 室堂平、立山自然保護センター

時間 : 終日(立山自然保護センター開館時間内)

参加費: 無料

詳細 : イベント紹介ページ(2024 立山黒部・なつたび!)

https://www.alpen-route.com/summerfestival2024/

【「立山からの挑戦状!」とは?】

2024年初めて実施する、楽しみながら環境学習ができる体験型のネイチャーアクティビティです。

挑戦状に書かれた3つの挑戦に取り組むと、室堂平に生息する生きものや高山植物だけでなく、国立公園で長年行われてきた自然保護・保全活動についても学ぶことができます。

さらに、参加者が取り組んだ作品(ぬりえ)は富山駅前商業施設マルート内で展示し、立山の大自然を未来に繋ぐ一員として紹介します。

高山植物咲き誇る室堂平

立山からの挑戦状!参加用紙

【環境省との連携企画】

「立山」を含む中部山岳国立公園90周年事業富山県側事業記念行事の実施に合わせ、室堂ターミナルにて8月10日(土)に環境省との連携企画を実施します。

(1)「立山からの挑戦状!」限定イベント(10:00〜14:30)

環境省レンジャーが出題するクイズに挑戦するとプレゼントが当たる限定イベントです。

(2)トークショー(12:00〜13:30)

環境省レンジャーとフォトグラファー・イナガキヤスト氏が登壇し、環境保全活動や山の魅力の話を中心としたトークショーを行います。

【8月11日(日)「山の日」記念イベント・山の日デイズについて】

8月の第1週から第3週の週末の合計7日間は、「山の日」記念イベントとして「山の日デイズ」を開催します。

平地より約15℃も涼しく快適な室堂平で、ハンモックやリラックスチェアに座りながら景色とグルメをゆったり楽しむことができます。

【期間】 8月3日(土)、8月4日(日) リラックス in 立山

8月10日(土)〜8月12日(月・祝) みんなで楽しむ!山の日デイズ

8月17日(土)、8月18日(日) 立山 de 台湾

【時間】 10:00〜14:30

【場所】 室堂ターミナル屋上

※荒天時は一部イベント中止

環境省レンジャー×イナガキヤスト

8月11日(日)山の日・トークイベントチラシ 山岳ライター小林千穂×富山県警察山岳警備隊

中部山岳国立公園90周年事業富山県側事業記念行事チラシ

