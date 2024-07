霧島味と呼ばれる味を再現！イチビキ『ストレートちゃんこ霧島監修ちゃんこ鍋スープ』

イチビキは、大相撲 陸奥部屋 元大関霧島の人気ちゃんこ鍋店「ちゃんこ霧島」で霧島味と呼ばれる味を再現した本格的なちゃんこ鍋スープ『ストレートちゃんこ霧島監修ちゃんこ鍋スープ』を2024年8月20日(火)より発売します。

イチビキ『ストレートちゃんこ霧島監修ちゃんこ鍋スープ』

内容量 :720g

希望小売価格:428円(税抜)

賞味期間 :2年

発売日 :2024年8月20日(火)

販売期間 :秋冬シーズン

【商品開発コメント】

あっさりながらもコクのある味づくりに苦労しました。

霧島味に最適な醤油や味噌を探し、バランスを調整することで秘伝の特製スープを再現されています。

【ちゃんこ霧島より】

スープの最後の一滴まで召し上がってほしいです。

理想は〆でうどんを食べ、さらに残りのスープで雑炊を食べていただきたいです。

【商品特徴】

・東京両国にある大相撲 陸奥部屋 元大関霧島の人気ちゃんこ鍋店「ちゃんこ霧島」監修の本格的なちゃんこ鍋スープです。

・店舗で「霧島味」と呼ばれる、鶏がら豚骨スープに醤油、味噌、塩をバランスよく合わせあっさりながらもコクのある秘伝の特製スープを再現されています。

・豚肉、鶏肉、えびなどの具材をたっぷり入れると、お店さながらの本格的な味わいのちゃんこ鍋を楽しめます。

【ちゃんこ霧島について】

・東京両国の両国国技館の近くにあるちゃんこ鍋の名店です。

・店舗では大相撲陸奥部屋直伝の本格ちゃんこ鍋が味わえます。

・鶏がら豚骨をベースにした醤油と味噌と塩をバランスよくあわせたスープは、「霧島味」と呼ばれています。

・具材の種類が多く、肉、魚介、野菜から染み出る旨みがより一層深い味わいへと変化させます。

