計7店舗が出店！東武百貨店 池袋本店「東武のかき氷」

東武百貨店 池袋本店では、2024年7月25日(木)から8月6日(火)まで8階催事場にて「東武のかき氷」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「東武のかき氷」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場

期間 :1週目:7月25日(木)〜30日(火)、2週目:8月1日(木)〜6日(火)

※7月31日(水)は入れ替えのため終日閉場

営業時間:午前10時〜午後7時 ※閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :期間計7店舗

暑さが本格化する時期にぴったりな、見て食べて涼しい「かき氷」が集結。

店舗を入れ替えて計7店舗が出店し、各店こだわりのかき氷を提供します。

おすすめは、ココでしか食べられない「東武限定かき氷」。

ぶどう、いちごなどのフルーツや旬の野菜「ルバーブ」を使用した色鮮やかなかき氷を楽しめます。

[1週目:7月25日(木)〜30日(火)、2週目:8月1日(木)〜6日(火)]

◆1週目 さっぱりとした味わいが、夏にぴったりな東武限定かき氷

<東武限定>

東京【nice&warm】

シャインマスカットと巨峰のクレームダンジュ イートイン2,200円(1杯)

ふわふわのクレームダンジュに巨峰ソース、巨峰コンポート、シャインマスカットを合わせた贅沢ぶどう尽くしのかき氷。

出店期間:7月25日(木)〜30日(火)

【nice&warm】

<東武限定>

兵庫【こおり屋bambu】

桃氷 イートイン1,780円(1杯)

旬の桃の素材の味を活かしたかき氷。

桃の果肉を贅沢に使用したソースに注目。

出店期間:7月25日(木)〜30日(火)

【こおり屋bambu】

<東武限定>

石川【ウミネコパーラー】

ルバーブピスタチオミルク イートイン1,980円(1杯)〈各日販売予定30点〉

酸味が美味しい旬の野菜「ルバーブ」と3種のピスタチオを使用したかき氷。

出店期間:7月25日(木)〜30日(火)

【ウミネコパーラー】

◆2週目 苺や桃などフルーツを使用した、色鮮やかな東武限定かき氷

<東武限定>

東京【生果実専門店ASAKUSA YOROZU CAFE】

世古乙羽ちゃん提案 いちごみるくまうんてん イートイン1,980円(1杯)

軽井沢の夏いちご「サマールージュ」と、甘い練乳みるくをふんだんに使用。

SNSで話題の2023年高一ミスコングランプリの世古乙羽さん提案のかき氷。

出店期間:8月1日(木)〜6日(火)

【生果実専門店ASAKUSA YOROZU CAFE】

<東武限定>

埼玉【川越 これがかき氷】

ピーチメルバ イートイン2,200円(1杯)〈各日販売予定50点〉

旬の白桃に、ライチ、ラズベリー、アールグレイ、バニラムースを合わせたさっぱりとした味わいのかき氷。

出店期間:8月1日(木)〜6日(火)

【川越 これがかき氷】

<東武限定>

東京【上野かき氷専門店 四代目大野屋氷室】

TOBU限定いちごミルクスペシャル イートイン990円(1杯)

底に自家製の粒あん、上にいちごソースと練乳、生クリーム、栃木県産とちおとめをのせたかき氷。

出店期間:8月1日(木)〜4日(日)

【上野かき氷専門店 四代目大野屋氷室】

<東武限定>

東京【らーめん&かき氷 はいむる】

すももと桃のパッションレアチーズ イートイン1,890円(1杯)

北海道産のクリームチーズと完熟すももに桃、パッションフルーツの相性抜群。

出店期間:8月5日(月)・6日(火)

【らーめん&かき氷 はいむる】

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

(イートインのため「消費税率10%」の価格です。

)

※数に限りがあります。

※7月17日(水)時点の内容です。

