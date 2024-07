進化を続ける東京ディズニーランド®のテーマランド「トゥモローランド」の音楽が、ベストアルバム『トゥモローランド・ベスト』として2024年7月19日(金)、リリースされることが決定!

トゥモローランドでこれまで愛されてきた、歴代のショー、大人気のアトラクションの数々をまとめたデジタルアルバム。

東京ディズニーランド開園当時からこれまでの、各時代を代表する名曲が11曲収録されています。

東京ディズニーランド デジタルアルバム「トゥモローランド・ベスト」

配信日:2024年7月19日(金)

仕様: デジタルアルバム(11曲入り)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

1983年、東京ディズニーランドの開園当初から愛され続けるテーマランドのひとつである、トゥモローランド。

その大人気アトラクションのひとつである「スペース・マウンテン」が2024年7月、リニューアルのためクローズ。2024年4月9日(火)〜7月31日(水)の間、現在の「スペース・マウンテン」での最後の宇宙旅行をこれまでの思い出とともに楽しめるスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」も開催されています。

さらに「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月をもってクローズし、2026年以降にディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションが導入されることが発表されました。

これまでも進化を繰り返してきたトゥモローランドは、今また、新しい未来へ向かう時を迎えています。

『トゥモローランド・ベスト』は、そんなトゥモローランドでこれまで愛されてきた、歴代のショー、大人気のアトラクションの数々をまとめたデジタルアルバム。

初デジタル化が実現した、

ワンス・アポン・ア・マウス(オープニング)バズ・ライトイヤーのアストロブラスター(ライドスルー・ミックス)スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー(「スター・ウォーズ・プログラム“フィール・ザ・フォース”」スペシャルバージョン)(ライドスルー・ミックス)サークルビジョン 1(トゥモローランド・エリアミュージック/ビジョナリアム・メインテーマ)スペース・マウンテン(アトモスフィア)ミクロアドベンチャー!

をはじめ、東京ディズニーランド開園当時からこれまでの、各時代を代表する名曲が満載!

充実の全11曲です。

「トゥモローランド・ベスト」収録内容

01. ビー・エイ・ワイ・エム・エイ・エックス

02. クラブマウスビート(シングル・バージョン)

03. ワンマンズ・ドリームII−ザ・マジック・リブズ・オン(エディット・バージョン)

04. ワンス・アポン・ア・マウス(オープニング)

05. バズ・ライトイヤーのアストロブラスター(ライドスルー・ミックス)

06. モンスターズ・インク ”ライド&ゴーシーク!”(ライドスルー・ミックス)

07. スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー(「スター・ウォーズ・プログラム“フィール・ザ・フォース”」スペシャルバージョン)(ライドスルー・ミックス)

08. サークルビジョン 1(トゥモローランド・エリアミュージック/ビジョナリアム・メインテーマ)

09. スペース・マウンテン(アトモスフィア)

10. ミクロアドベンチャー!

11. ミート・ザ・ワールド

各時代を代表する珠玉の名曲全11曲を収録!

東京ディズニーランド デジタルアルバム「トゥモローランド・ベスト」の紹介でした。

