プレーンとチョコの2種類！ちーさん家のマーラーカオ『冷やし生マーラーカオ』

横浜中華街にあるマーラーカオ(=中華発祥の蒸しパン)専門店「ちーさん家のマーラーカオ」にて、日本初(同社調べ)となる新商品『冷やし生マーラーカオ』をプレーンとチョコの2種類のラインナップで2024年7月20日(土)から販売開始します。

ちーさん家のマーラーカオ『冷やし生マーラーカオ』

店舗名 : ちーさん家のマーラーカオ

所在地 : 〒231-0023 横浜市中区山下町188 モリビル1階

オープン日: 2022年11月1日(火)

アクセス : みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩3分

TEL : 080-9027-9824

営業時間 : 10:00〜17:00

定休日 : 水曜日・木曜日

公式サイト:

https://chi-sanmahlerkhao.com/

なお、冷やし生マーラーカオの発売を記念し、夏季限定(7月20日〜8月31日)で、冷たいマーラーカオ×冷たいドリンク×冷えた店内のコンセプトで、店舗を“クールオアシス”として提供します。

期間中は、冷たいジャスミンティーを1人1杯限定で無料提供します。

店舗公式サイト:

https://chi-sanmahlerkhao.com/

■温めなくても美味しいマーラーカオを。

冷めるとパサパサする課題を克服したい!

マーラーカオは油分が多く、同店ではバターをたっぷり使うことで、香り高く、温めるとフワフワになるマーラーカオに仕上げていますが、冷めた状態で食べると、パサパサとした食感になってしまいます。

そこで、(食べ歩きではなく)お持ち帰りされるお客様には「食べる前に、電子レンジで5〜10秒温めて食べてください」と毎回説明させていただいているのですが、実際には手間がかかるので、温めて食べている方が少ないという問題がありました。

夏に入り、ますます温めていただくのが困難になると予想される中、いっそのこと「冷えていても美味しいマーラーカオ」をつくれないかという思いから、発売に至りました。

■冷めてもフワフワ・しっとりした“半生感”のマーラーカオを研究開発

近年流行っている生ドーナツを研究し、(1)冷めてもフワフワ (2)卵焼きのようなしっとり感 (3)スフレのような半生感の3点を目標に、生クリームが中にたっぷり詰まった“生マーラーカオ”の開発に取り組みました。

ところが、しっとりさせるとフワッと膨らまなかったり、フワッと膨らますとしっとり生感がなくなってしまい、液と粉の配合が難しいという課題が出てきました。

この適切な配合を見極めるため、結果として100回以上試作し、微調整を重ね、試食で意見を聞きながら改良していき、2024年7月についに目標としていた“生マーラーカオ”が完成しました。

冷やし生マーラーカオ(クリーム注入中)

■日本初の「冷やし生マーラーカオ」を2024年7月20日(土)から販売開始!

冷めた状態でも美味しく食べられることから「冷やし生マーラーカオ」と命名し、2024年7月20日(土)から「プレーン」と「チョコ」の2種類のラインナップで1個500円(税込)にて販売開始します。

元々、マーラーカオはクリームとの相性が抜群で、冷やし生マーラーカオの中には自家製生クリームをたっぷり詰めこんでいます。

■夏休み限定で、猛暑の中華街でホッと一息涼しめるクールオアシスとして店内を提供

コロナ禍以降に食べ歩きブームが中華街に訪れ、お客様も街へ戻ってきました。

一方で、2024年は猛暑が続き、1週間あたりの熱中症患者は7月に入り4倍に急増しています(引用元:ウェザーニューズ)。

夏休み期間で来訪者が集中し、超過密になる中華街で、メイン通りより1本奥に入った同店をホッと一息休憩できるクールオアシスとして7月20日〜8月31日の期間限定で提供します。

期間内は、通常300円(税込)のジャスミンティーを無料提供します。

ちーさん家のマーラーカオ(店舗外観)

