百名店から独立！ 濃厚クリーミー担担麵はやみつき間違いなし（京都・丸太町）

京都担担麺 金鵄楼 本店(京都・丸太町)

店舗に掲げられた看板 写真:お店から

2024年3月25日、「京都担担麺 金鵄楼(きんしろう)本店」が京都・丸太町にオープンしました。名古屋にある「食べログ 中国料理 EAST 百名店」にも選出された中国料理店「吉珍樓」で活躍していた総支配人が独立し、開業した店です。

店舗外観 出典:Brillat‐Savarinさん

場所は京都御所の南側に広がる“御所南”と呼ばれるエリア。京都の町屋を改装した店舗は、入り口に竹の装飾をあしらい、店名を彫った木の看板に和の風情が感じられます。

店内は革張りの椅子でゆったり。ディナータイムのみ7名であれば貸切も可能 写真:お店から

席数はカウンター7席。店内は高窓から明かりが差し込み、こぢんまりとしながらも明るく、開放感があり、女性1人でも入りやすい雰囲気があります。

店のオーナーは、アパレル業界や飲食業界で活躍し、さまざまな業態の立ち上げ、企画、運営に携わってきました。前職の「吉珍樓」では総支配人として活躍。独立のきっかけは半年間の入院生活。すっかり快復しましたが、その間、勤務先の経営に変化があったこともあり、以前から考えていた故郷、京都での独立となりました。

「汁あり担担麺」1,000円 写真:お店から

メニューとして選んだのは、前職の中国料理店でも大人気だった担担麵。さらに研究を重ね、ブラッシュアップし、汁ありと汁なしの2種類を用意しました。メニューは2種類のみですが、麺のかたさや薬味、ラー油などでカスタマイズでき、好みの担担麵に仕上げることができます。また、京都の「東山八百伊」のしば漬けも用意しているので、味変も楽しめますよ。

白さが引き立つゴマのスープ。色のコントラストも美しい一皿 写真:お店から

担担麵に欠かせない「芝麻醤」は、大阪の「大村屋」のすりゴマとねりゴマを使用し、香りが最大限出るように温度調節しながら手作り。ラー油は3種の唐辛子、香味野菜、7種のスパイスで3日間かけて仕込み、スープは上湯(シャンタン)と鶏ガラスープをブレンドし、秘伝の塩だれで調合するなど、細部にまでこだわっています。この濃厚でゴマ香るスープを泡状にし、クリーミーな口当たりがたまらないスープに仕立てています。

「汁なし担担麵」1,000円。トッピングされているのは九条ねぎ 写真:お店から

麺にも注目。栃木県佐野市から、伝統の製麺技法「青竹うち」で作った手切り麺を取り寄せ。ちぢれて太い麺はモチモチとコシがあり、汁ありなら相性抜群のスープと共に、汁なしなら麺そのものを楽しむことができます。

味のアクセントになる肉みそには、隠し味に愛知県岡崎市の八丁味噌が使われているのが、名古屋で活躍していたオーナーならではのアイデアですね。

「杏仁豆腐」300円。ブルーベリーファクトリー岐阜から取り寄せたコンフィチュールを添えています 写真:お店から

「八代目儀兵衛」の炊きたてご飯も用意されているので、最後までスープを楽しむことができます。ミルクと生クリームをふんだんに使った「杏仁豆腐」も、さすが名店出身と思わせる本格的なデザートです。

仕込みに時間がかかるためランチのみの営業となっていた「金鵄楼」ですが、7月から木・金曜日のみ、17〜20時半の夜の営業がはじまりました。今後は夜の営業も増やしていくそう。ランチタイムでの来店が難しかったファンには朗報ですね!

丁寧で上質な担担麵は、近隣の方にも親しまれ、長く愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「汁あり担担麵」 出典:マルキュウさん

『汁ありのノーマルで

スープは真っ白 そこにラー油たっぷり ネギ ミンチも とってもきれいです



白の正体は胡麻 胡麻の香りがプーン

食欲をそそります



見た目ほど辛くなくまろやかな旨みが口いっぱいに

そこにちょっと太めの麺にスープが絡み付き

まるでピリ辛カルボナーラ

口の中は幸せ まさに口福の瞬間です』(マルキュウさん)

「汁あり担担麺」+「ごはん(中)」150円 出典:ラーメンが大好物な人さん

『注文したのは「汁あり担担麺1000円+ごはん中150円」です。

スープは、鶏の風味を感じることのできる濃厚でクリーミーなスープです。辛さの具合も辛すぎず、丁度良くて美味しかったです。ごはんとの相性も良く美味しかったです。

麺は、細麺でもちもちとした触感が良く美味しかったです』(ラーメンが大好物な人さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆京都担担麺 金鵄楼 本店住所 : 京都府京都市中京区絹屋町128-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

