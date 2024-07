『Mステ』3時間半SP、Snow ManやTWICEら出演アーティストからコメント到着！Toshl3択の楽曲も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(『君は僕のもの』は)LOVEソングにちなんで振り付けにLのポーズがたくさん入っていて、マネしやすい振り付けになってます」(Snow Man渡辺翔太)

7月19日放送18時30分からテレビ朝日で『ミュージックステーション』3時間半スペシャルが放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※五十音順

新しい学校のリーダーズ「Change」

打首獄門同好会「BUNBUN SUIBUN」

奥田民生「愛のために」「さすらい」

Omoinotake「幾億光年

三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE

椎名林檎と新しい学校のリーダーズ「ドラ1独走

ジュニア(サマステライブ)(井上瑞稀/橋本涼/那須雄登/浮所飛貴/真弓孟之/永岡蓮王/山中一輝/伊藤篤志/池川侑希弥/角紳太郎)「Motto

Snow Man「君は僕のもの

Da-iCE「I wonder -THE FIRST TAKE ver.-

Toshl 視聴者が選ぶ『昭和平成ソング ハードロックアレンジ3択』(尾崎豊「I LOVE YOU」 or 米良美一「もののけ姫」 or ゆず「栄光の架橋」)

TOMOO「Super Ball

TWICE「DIVE」「Here I am」

Number_i「BON」

NEWS「JAPANEWS」

増田貴久(NEWS)×清水美依紗 視聴者が選ぶ『令和の億越えJ-POP デュエット3択』(Official髭男dism「Subtitle」 or 藤井 風「きらり」 or あいみょん「裸の心」)

優里「カーテンコール」

ゆず「伏線回収」「夏色

■ディズニーSPステージ

「ありのままで」(ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』より)

ゴスペラーズ「サークル・オブ・ライフ」(『ライオン・キング』より)

大野雄大・花村想太(Da-iC)「A Whole New World」(『アラジン』より)

中川翔子×海宝直人「輝く未来」(『塔の上のラプンツェル』より)

■Snow Manは、渡辺翔太主演ドラマの主題歌「君は僕のもの」をパフォーマンス!

「君は僕のもの」は、明るい王道のポップチューンで、夏にぴったりの最新シングル。夏のキラキラした情景が浮かぶようなサウンドに、恋心に気付いた心情を歌ったスウィートなラブソングに、渡辺も「めちゃくちゃ夏を感じられるメロディラインです! LOVEソングにちなんで振り付けにLのポーズがたくさん入っていて、マネしやすい振り付けになってます」とアピールした。

■TWICEは最新アルバムから2曲を披露!

TWICEは最新アルバムから「DIVE」と「Here I am」の2曲をフルサイズでテレビ初披露。 アルバムのタイトル曲「DIVE」は「大胆にDive into me」とまっすぐな心情を歌う歌詞が魅力で、爽やかなサウンドにのった強気で甘い歌詞が中毒性の高い一曲。サブリード曲「Here I am」のパフォーマンスにも注目だ。

「『DIVE』と『Here I am』は正反対の楽曲なので、その部分に注目して見てください!」とジヒョ。ミナも「『DIVE』は気軽に聴ける曲で、『Here I am』は逆にかっこいいパフォーマンスが見られる曲です」と見どころを語った。

■Number_iは平野紫耀プロデュースの楽曲「BON」を特別バージョンで!

「盆栽」をテーマに、盆踊りなど日本の風物詩やユニークな要素を複雑に織り交ぜた激しいラップとダンスで見せる意欲作「BON」。平野からは「今回はダンサーも入れてさらにパワーアップさせたBONを披露させてもらいます」とコメントが届いた。

他にも豪華アーティストから続々コメントが到着。ソロ活動30周年を記念して「さすらい」「愛のために」を披露する奥田民生は「『愛のために』は30年前の曲なのでカンペ見ないと歌えません!」とまさかの宣言。

コラボ曲「ドラ1独走」をテレビ初パフォーマンスする椎名林檎と新しい学校のリーダーズはそれぞれ、「SUZUKAの堂々たる声、MIZYU、RIN、KANONらの鋭い眼光が見どころです」(椎名林檎)、「椎名林檎様と、我々新しい学校のリーダーズが共存するステージをお楽しみ下さい」(新しい学校のリーダーズ)と、コメントを寄せた。

ドラマ『南くんが恋人!?』の主題歌「伏線回収」を披露するゆずは「ゆずの新しい夏ソングなので、目一杯盛り上げたいです。“伏線回収”にちなんだステージ全体を使った演出を予定しているので、そこにも注目してほしいです」と見どころをあげた。

■恒例Toshl3択、今回はハードロックで歌いたい昭和・平成のヒットソング3択!

スペシャル恒例の人気企画「Toshl3択」は、Toshlがハードロックで歌いたい「昭和・平成のヒットソング」。昭和・平成の名曲からToshlが選んだ候補曲1曲目は、ラブバラードの名曲、尾崎豊の「I LOVE YOU」 。2曲目はジブリ映画の主題歌である米良美一「もののけ姫」、そして3曲目はスタジオゲストのゆずの名曲「栄光の架橋」。はたしてToshlがハードロックで歌うのはどの曲になるのか!?

Mステ公式YouTubeでは「Toshl選曲の裏側」と「CG撮影の裏側」の2本を特別に公開中。こちらもぜひチェックしてみよう。

■NEWS増田は清水美依紗とデュエット3択!

増田貴久(NEWS)×清水美依紗のデュエット3択企画も実施。歌唱力に定評のある増田と、あのディズニーも歌声を認めた歌姫、清水による視聴者生投票企画は「令和の億超えJ-POP!デュエット3択」。令和に発表されたサブスク再生回数TOP20のJ‐POPから、増田と清水が候補としてチョイスしたのはOfficial髭男dism「Subtitle」、藤井風「きらり」、あいみょん「裸の心」の3曲。デュエット曲ではない楽曲を、今回は特別にデュエット曲として歌い上げる。

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』3時間半スペシャル

07/19(金)18:30~

MC:タモリ、鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/