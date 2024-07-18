80人以上！2024-25シーズンにヨーロッパ主要国でプレーする日本人選手まとめ
2024-25シーズンのサッカーはすでに各地で始動、もしくは開幕した国もある。
ここでは、新シーズンのヨーロッパ主要リーグ・クラブでプレーする日本人選手をみていこう。
イングランド
＜プレミアリーグ＞
鎌田大地（クリスタル・パレス）
冨安健洋（アーセナル）
遠藤航（リヴァプール）
三笘薫（ブライトン）
菅原由勢（サウサンプトン）
★高岡伶颯（サウサンプトン）※加入は来年3月
＜チャンピオンシップ＞
角田涼太朗（カーディフ）
橋岡大樹（ルートン・タウン）
坂元達裕（コヴェントリー）
★平河悠（ブリルトル）
＜3部リーグ＞
三好康児（バーミンガム）
ドイツ
＜ブンデスリーガ＞
伊藤洋輝（バイエルン）
堂安律（フライブルク）
板倉滉（ボルシアMG）
福田師王（ボルシアMG）
奥川雅也（アウクスブルク）
佐野海舟（マインツ）
町野修斗（ホルシュタイン・キール）
長田澪（ブレーメン）
＜2部リーグ＞
内野貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
田中碧（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
アペルカンプ真大（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
伊藤達哉（マクデブルク）
室屋成（ハノーファー）
奥抜侃志（ニュルンベルク）
＜セカンドチーム＞
チェイス・アンリ（シュトゥットガルトII）
花城琳斗（シュトゥットガルトII）
松田隼風（ハノーファーII）
佐藤恵允（ブレーメンII）
スペイン
久保建英（レアル・ソシエダ）
浅野拓磨（マジョルカ）
中井卓大（レアル・マドリード・カスティージャ） ※3部
イタリア
鈴木彩艶（パルマ）
フランス
伊東純也（スタッド・ランス）
中村敬斗（スタッド・ランス）
南野拓実（モナコ）
オナイウ阿道（オセール）
スコットランド
古橋亨梧（セルティック）
小林友希（セルティック）
岩田智輝（セルティック）
前田大然（セルティック）
旗手怜央（セルティック）
小田裕太郎（ハーツ）
田川亨介（ハーツ）
ベルギー
＜1部リーグ＞
町田浩樹（ユニオン）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）
小川諒也（シント＝トロイデン）
山本理仁（シント＝トロイデン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
伊藤涼太郎（シント＝トロイデン）
シュミット・ダニエル（ヘント）
渡辺剛（ヘント）
横田大祐（ヘント）
金子拓郎（コルトレイク）
藤井陽也（コルトレイク）
川辺駿（スタンダール）
明本考浩（ルーヴェン）
＜2部リーグ＞
安部柊斗（モレンベーク）
吉永夢希（ゲンクII）
熊田直紀（ゲンクII）
後藤啓介（アンデルレヒトII）
オランダ
上田綺世（フェイエノールト）
佐野航大（NEC）
小川航基（NEC）
三戸舜介（スパルタ）
斉藤光毅（スパルタ）※去就不明
★毎熊晟矢（AZ）
ポルトガル
＜1部リーグ＞
守田英正（スポルティング）
藤本寛也（ジウ・ヴィセンテ）
渡井理己（ボアヴィスタ）
福井太智（アロウカ）
＜2部リーグ＞
中村航輔（ポルティモネンセ）
永田滉太朗（オリヴェイレンセ）
スイス
瀬古歩夢（グラスホッパー）
常本佳吾（セルヴェット）
オーストリア
★川村拓夢（レッドブル・ザルツブルク）
デンマーク
鈴木唯人（ブロンビー）
村田聖樹（ヴェイレBK）
クロアチア
荻原拓也（ディナモ・ザグレブ）
ポーランド
森下龍矢（レギア・ワルシャワ）
檜尾昂樹（スタル・ミエレツ）
ルーマニア
瀬戸貴幸（ペトロルル・プロイェシュティ ）
大島拓登（ウニベルシタテア・クライオヴァ）
スウェーデン
小杉啓太（ユールゴーデン）
フィンランド
田中亜土夢（HJKヘルシンキ）
★はヨーロッパ初挑戦の選手
全体では80人超に。ヨーロッパ初挑戦になるのは現時点で平河悠（ブリストル）、毎熊晟矢（AZ）、川村拓夢（ザルツブルク）の3名となる。
近年はイングランド・チャンピオンシップ（2部）、ベルギー2部でプレーする選手が増えており、ドイツのセカンドチームに加入する選手も増加傾向にある。
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その他、松木玖生がサウサンプトン、谷口彰悟がシント＝トロイデン、道脇豊がベルギー2部のベフェレンに加入することが伝えられている。一方、昨季限りでクラブを退団した中山雄太、森岡亮太、橋本拳人、原口元気らの新天地はまだ決まっていない。