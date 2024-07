【BOYNEXTDOOR】パフォーマンスからファンサまで！ショーケースの様子を一挙ご紹介

「One and Only(Japanese Ver.)」をお聞きいただきました。みなさんいかがでしたか?」

「One and Only(Japanese Ver.)」のパフォーマンスを終えると、メンバー全員、流ちょうな日本語で挨拶をしました。

君と僕のストーリー、そして 僕は今、こう過ごしている

「WHO!」「WHY..」「HOW?」これまでリリースされた作品に続く君と僕の物語

その後、どんな日常を過ごしているか自らの話を綴ったアルバム

『AND,』は、「逍遥(SYOUYO)」と「夜行(YAKOU)」の2つのコンセプトで制作されました。

「逍遥(SYOUYO)」

行き先を決めず、友達と悠々と街を歩き回りながら、自分の話を聞かせてくれるような姿のビジュアルを表現したコンセプトタイトルになっている。

映像はソロバージョンも含めて計6本公開。

メンバー全員で日本の町並みを散歩する姿や、カメラを見ては笑顔を見せる姿、お互いをカメラで撮りあってはしゃぐ姿などが映し出され、メンバーとその場で一緒に楽しく過ごしているように思える情緒溢れるフィルム映像に仕上がっている。

「夜行(YAKOU)」

‘Who's there?’ 夜の街を自由に回る彼らは自然と注目の的になり、関心を集める集団。

あれこれ考えないで ‘Say Yes!’ 密かな空間で彼らの言葉で彼らの話を交わすビジュアルを表現したコンセプトになっている。

発売日

2024年7月10日(水)

CD収録曲

・One and Only (Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)

・But Sometimes (Japanese Ver.)

・GOOD DAY

販売サイト

