“全身タトゥー”で話題を集めた女優ハン・ソヒが登場するファッションブランドの最新の広告写真が公開された。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

ファッションブランド「CHARLES & KEITH(チャールズ&キース)」は最近、自社のグローバルアンバサダーを務めるハン・ソヒとともにした「L'initialコレクション」の撮影カットを公開した。

「CHARLES & KEITH」は、今春から新たなエンブレムやモノグラムが含まれたロゴを公開し、これを新ライン「L'initialコレクション」として誕生させた。

公開された写真のなかで、ハン・ソヒはブラックカラーの「L'initialレザーショルダーバッグ」と「L'initialレザーモノグラムタイアラウンドバレーフラット」のアイテム2種を着用し、優雅かつ洗練されたムードを披露している。

ここにブラックのロングコートを組み合わせ、モノグラムのディテールと「L'initial」のエンブレムがより際立つシックでトレンディな「CHARLES & KEITH」のスタイルを完成させた。

(写真=CHARLES & KEITH)

写真でハン・ソヒが着用した製品は、「CHARLES & KEITH」の店舗と公式オンラインストアで購入できる。

また、ハン・ソヒと「L'initialコレクション」の魅力を見られるキャンペーン映像も、「CHARLES & KEITH」公式オンラインストアと公式インスタグラムでチェックできる。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。