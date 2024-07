ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、1枚で涼しく過ごせてイベントへのお出かけにもぴったりな、ディズニーデザイン「甚平オール」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「甚平オール」

価格:2,190円(税込)

サイズ:70、80

前:全開ひも結び、内側ひも結び、股下全開スナップボタン留め

裾:ゴム通し

生地:<織物>綿100%(ドビー)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

夏のおめかしにぴったりな、甚平デザインのカバーオール。

かわいいキャラクターモチーフと淡いカラーが赤ちゃんにお似合いです!

裾ゴム入りのふんわりシルエットなのもポイント。

薄手で涼しい着心地の綿100%素材で、暑い日もさらっと快適に着れます。

デザインは「ミニーマウス」と「アリエル」の2種類がラインナップ。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのカバーオール。

くすみピンクがガーリーでとってもキュート☆

「ミニーマウス」とお花の総柄デザインになっています。

お花の種類や「ミニーマウス」の表情も様々で、淡いタッチも素敵!

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのカバーオール。

パステルグリーンが爽やかで、見た目も涼しげです◎

「アリエル」はシルエットで表現され、ヒトデや貝殻などのモチーフもオン。

アートはグラデーションカラーの水彩タッチで描かれています!

それぞれ、前が全開するのでお着替えもスムーズにできます。

さらに股下スナップボタンでおむつ替えもラクチン。

夏祭りや花火大会のコーデにも!

1枚で涼しく過ごせてイベントへのお出かけにもぴったりな、ディズニーデザイン「甚平オール」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

