SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したBMSG POSSEの3ヶ月連続シングルリリース第3弾｢OVERDRIVE｣が、7月31日にリリースされることが決定した。

本楽曲は、aespa、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHERなど数多くのトップアーティストの楽曲を手掛けるプロデューサー・ALYSAと共に制作。

スピーディかつメロウに展開していく緩急あるビートの上を、BMSG POSSEそれぞれの個性が発揮された変幻自在のフロウと、個々を尊重し“Be myself”を信念に持つBMSGだからこそ表現できる自由なリリックが相まった疾走感のある楽曲に仕上がった。

本日より、Apple Music、Spotifyにて特典付きのPre-add/Pre-saveキャンペーンがスタートしている。

リリース情報

◼︎3rd Digital Single “OVERDRIVE”

2024年7月31日（水）Out
Pre-add/Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_overdrive
Pre-add/Pre-saveキャンペーンはこちら：https://form.run/@posse-overdrive

◼︎Digital Single「MINNA BLING BLING」

2024年6月26日（水）Out
Streaming & Download : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling

◼︎Digital Single「Girlfriend」

2024年5月29日（水）Out
Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF

イベント出演情報

＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024＞
2024年8月3日 (土)
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
HP：https://rijfes.jp/

＜SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]＞
2024年8月18日 (日)
会場：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
HP：https://www.summersonic.com/