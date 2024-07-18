BMSG POSSE、3ヶ月連続シングルリリース第3弾「OVERDRIVE」リリース決定
SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したBMSG POSSEの3ヶ月連続シングルリリース第3弾｢OVERDRIVE｣が、7月31日にリリースされることが決定した。
本楽曲は、aespa、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHERなど数多くのトップアーティストの楽曲を手掛けるプロデューサー・ALYSAと共に制作。
本日より、Apple Music、Spotifyにて特典付きのPre-add/Pre-saveキャンペーンがスタートしている。
リリース情報
2024年7月31日（水）Out
Pre-add/Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_overdrive
Pre-add/Pre-saveキャンペーンはこちら：https://form.run/@posse-overdrive
◼︎Digital Single「MINNA BLING BLING」
2024年6月26日（水）Out
Streaming & Download : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling
◼︎Digital Single「Girlfriend」
2024年5月29日（水）Out
Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF
イベント出演情報
2024年8月3日 (土)
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
HP：https://rijfes.jp/
＜SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]＞
2024年8月18日 (日)
会場：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
HP：https://www.summersonic.com/