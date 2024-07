ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、寝ているときもヒロイン気分になれる「バルーンパンツ付きドレスパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エルサ/ラプンツェル」バルーンパンツ付きドレスパジャマ

© Disney

価格:各3,490円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130

ウエスト:総ゴム(ゴム取替口あり)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

優雅なドレス風デザインのパジャマ。

お休み中もヒロイン気分になれて、乙女心をくすぐります。

寝冷え防止のバルーンパンツ付きです。

バルーンパンツもヒロインを意識したかわいいデザイン☆

デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのパジャマ。

「エルサ」のドレスとお揃いの水色を基調としています。

ウエスト部分を境に、色味を変えているのもポイント!

© Disney

胸元には雪の結晶のネックレス風プリント、裾には雪の結晶がたくさん散りばめられています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのパジャマ。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いの編み上げリボンのプリントがかわいさ満点☆

ピンクとパープルの配色使いもフェミニンな雰囲気です。

© Disney

フリルたっぷりの裾にはティアラやハートなどのプリンセスらしいモチーフがプリントされています。

© Disney

それぞれレースの襟は前面にのみ施されています。

レースの襟で顔まわりがより華やかに☆

© Disney

身生地は綿100%天竺素材で柔らかな着心地。

肌あたりも良く、リラックスタイムにぴったりです。

© Disney

バルーンパンツは「エルサ」も「ラプンツェル」も同じデザイン。

白いリボン付きで、細部にまでこだわりが詰まっています。

袖口や裾のフリルと襟元のレースが素敵なルームウェア。

寝ているときもヒロイン気分になれる「バルーンパンツ付きドレスパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優雅なエルサ・ラプンツェル柄!ベルメゾン ディズニー「バルーンパンツ付きドレスパジャマ」 appeared first on Dtimes.