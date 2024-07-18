イーロン、SpaceXとX社をテキサスに移転させると表明、カウボーイハット姿でやる気満々？
イーロン・マスク氏は日本時間2024年7月17日に自身のX（Twitter）アカウントにて、「SpaceX本社をカリフォルニアからテキサス州スターベースへ移転するつもりだ」「Xもオースティンに移転する」と表明し、話題になっている。
This is the final straw. Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe— Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月17日
And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj— Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月17日
さらに、テキサスの象徴であるカウボーイ姿となった自身の画像も投稿しており、移転への本気度が高いことを感じさせる。
Texas https://t.co/iQq68InFi4— Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月18日
移転を表明したきっかけは、Xでの投稿の流れから推測すると、カルフォルニア州でトランスジェンダーに関する法律が成立したことに起因しているようだ。マスク氏はその情報を受けて「この法律が原因で多くの家族や企業がカルフォルニアから移転するだろう。国家が子どもを奪い去るようなリスクを冒したい人などいない」と強く反発している。
@Jason @GavinNewsom A lot of families and companies will move out of California because of this law. Who would want to risk the state taking away their kids?— Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月17日
だが、移転の理由については複数のXユーザーから、テキサス州の税制度が企業にとって有利であることや、カリフォルニア州の治安が悪化している噂が立っているためではないかとの指摘もされており、総合的に判断した結果と考えられる。
なお、米テスラ社についてはすでに2021年、テキサス州オースティンに移転している。