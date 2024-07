イーロン、SpaceXとX社をテキサスに移転させると表明、カウボーイハット姿でやる気満々？

イーロン・マスク氏は日本時間2024年7月17日に自身のX(Twitter)アカウントにて、「SpaceX本社をカリフォルニアからテキサス州スターベースへ移転するつもりだ」「Xもオースティンに移転する」と表明し、話題になっている。

This is the final straw. Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe