¡Ö¹â3²Æ¤Î´¶³Ð¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¡×¡¡ÁáðÝ¡¦Âç±Û´ð´ÆÆÄ¡¢¥é¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¤Ï¾Ð´é¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¡Ú¹â¹»Ìîµå»³¸ýÂç²ñ¡Û
¡¡¢¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»³¸ýÂç²ñ2²óÀï¡¡ÁáðÝ7¡½6Çë¾¦¹©¡Ê18Æü¡¢¥ª¡¼¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²¼´Ø¡Ë
¡¡º£²Æ¤Î½éÀï¤ò¾¡Íø¤·¤¿ÁáðÝ¤ÎÂç±Û´ð´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ï¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£8²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ£Â¼¹äÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò°ìÅÙ¤Ïº¸Íã¤Ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢9²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤·¤Æ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1989Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¤¸¡¢2009Ç¯½©¤«¤éÁáðÝ¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÅÙ³°¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£²Æ¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤ò·èÃÇ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¡ÄÆÃ¤ËºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë3Ç¯À¸¤Ë1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Àï¤ï¤»¤¿¤¤¡×¡£¼çÌò¤ÏÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µî½¢¤òÉô°÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï5·î¤Î»ä³ØÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬Á´¤¯ÌµÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦Âç±Û´ÆÆÄ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼ç¾¤Î²¬ËÜ¸÷´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤«¤Ö¤ê¤ò¿¶¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¾×·â¤Ç¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÎÙ¸©¤ÎÊ¡²¬¤«¤é¡ÖÂç±ÛÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡×ÌîµåÎ±³Ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº¸Íã¼éÈ÷¤ÇÈôµå¤òÄÉ¤Ã¤ÆÍ··â¼ê¤È¸òºø¤·¡¢Â¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹¥Êá¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¡²¬¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Æ£Â¼¹ä¤ÏºÆÅÐÈÄ¤â´Þ¤á¤Æ139µå¤ÎÎÏÅê¡£9²ó¤ËÁø¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ë¤â¡Ö¡Ê¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë1ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´®¤¨¤¿¡£
¡¡Âç±Û´ÆÆÄ¤Ïº£²Æ°Ê¹ß¤â³Ø¹»¤Ë»Ä¤ê¡¢ÉûÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÌîµåÉô¤Ë¤Ï·È¤ï¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁáðÝ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ï¸«Ç¼¤á¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢´¶½ýÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â3²Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¡Ä¡×¡£
¡¡½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÁ´6»î¹ç¡¢·×838µå¤ò°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿35Ç¯Á°¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢¼Â¤Ï½Å°µ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ç¡¢½ã¿è¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤«¤é¤À¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÌöÆ°¤·¤¿¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¡¢°ìÅê°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£Ê¿À®ºÇ½é¤Î¡Ö²Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éô°÷30¿Í¤È¥é¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¤ò¶î¤±¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë