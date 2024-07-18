パリ市長がセーヌ川を遊泳 水質改善をアピール
17日、セーヌ川で泳ぐイダルゴ市長（奥）と大会組織委員会のエスタンゲ会長。（パリ＝新華社記者/曹燦）
【新華社パリ7月18日】パリ五輪開幕を間近に控え、フランス・パリで17日、イダルゴ市長がセーヌ川を遊泳し、数年にわたり取り組んできた水質浄化の成果をアピールした。大会組織委員会のエスタンゲ会長らも川に入った。
17日、遊泳後にメディアの取材を受けるイダルゴ市長（中央）と大会組織委員会のエスタンゲ会長（右から2人目）。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐ人々。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐイダルゴ市長（右）と大会組織委員会のエスタンゲ会長。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐイダルゴ市長（右から2人目）。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、遊泳の準備をするイダルゴ市長（手前）。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐパリのイダルゴ市長。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、遊泳前に記念撮影をする（左から）大会組織委員会のエスタンゲ会長、イダルゴ市長とイル・ド・フランス地域圏のマーク・ギヨーム知事。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐ大会組織委員会のエスタンゲ会長。（パリ＝新華社記者/高静）
17日、セーヌ川で泳ぐ人々。（パリ＝新華社記者/許暢）
17日、セーヌ川で遊泳中に岸辺の市民に向かって手を振るイダルゴ市長。（パリ＝新華社記者/許暢）
17日、セーヌ川で泳ぐ人々。（パリ＝新華社記者/許暢）
17日、セーヌ川で泳ぐ人々。（パリ＝新華社記者/許暢）
17日、セーヌ川で泳ぐ準備をするイダルゴ市長（中央）。（パリ＝新華社記者/曹燦）