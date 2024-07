可愛らしい人形の見た目とは裏腹に残虐な殺人を繰り広げるギャップから、映画界において最恐のホラーアイコンとして圧倒的な知名度と人気を誇るチャッキーのドラマシリーズ「チャッキー」シーズン3より、本予告映像とメインビジュアルが到着した。

本予告映像では、行方不明になっていた殺人ドール・チャッキーがホワイトハウスにいる様子が映し出される。大統領の息子ヘンリー(カラム・ヴィンソン)と新たに“親友”となったチャッキー。ヘンリーはチャッキーを”ジョセフ”と呼び、愛着を持って接しているが、両親はその異様な執着心を心配しており……。

一方、 ジェイク(ザカリー・アーサー)、デヴォン(ビョルグヴィン・アルナルソン)、レクシー(アリヴィア・アリン・リンド)の3人は行方不明になったチャッキーや、レクシーの妹キャロライン(カリーナ・バトリック)のことをSNSで発信するが、二人の行方は分からないまま。そんな時、ふと見たテレビにヘンリーに抱えられたチャッキーが映り、3人は今度こそチャッキーを倒そうと、世界で最もセキュリティが厳重と言われるホワイトハウスへ向かうことを決める。

シーズン1ではニュージャージー州ハッケンサックの閑静な住宅街、シーズン2ではカトリックの寄宿学校で残虐な殺人を繰り広げたチャッキー。待望のシーズン3ではアメリカの首都、ワシントンD.C.の”ホワイトハウス”で大暴れだ。

© 2023 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.

チャッキーは一体どのようにしてホワイトハウスに入ったのか?そして大統領の幼い息子と“親友”となったチャッキーの目的とは。第1作『チャイルド・プレイ』(1988)の主人公アンディ(アレックス・ヴィンセント)や、『チャイルド ・プレイ/チャッキーの花嫁』(1998)で初登場して以来人気を誇るティファニー(ジェニファー・ティリー)らフランチャイズでお馴染みのキャラクターも登場。毎シーズン異なる役で登場するデヴォン・サワが今シーズンはアメリカ大統領を演じる。

批評サイトの Rotten Tomatoes ®では Tomatometerが驚異の100%という最高評価を獲得しているシーズン3(2024年7月12日時点)。今年の夏は最恐殺人ドール・チャッキ

ーが新たな恐怖を日本に届ける。



ドラマ「チャッキー」シーズン 3(字・吹)は、2024年8月10日(土)からHulu独占配信。

