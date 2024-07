京都みやこめっせで7月19日(金)から7月21日(日)の3日間にわたって開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」。BitSummit実行委員会は、最終日に発表される「BitSummitアワード」全7部門のうち、事前選考を行った5部門のノミネート作品を発表しました。

出展タイトルの中から、審査員による推薦をより多く集めた各部門6タイトルがノミネート。イベント会期中に選考委員による受賞作品の最終選考が行われます。受賞作品は、7月21日(日)夕方から開催されるアワード授賞式で発表。この模様は公式ライブ配信でも視聴することができます。

ノミネート作品

発表されたノミネート作品は以下のとおり。

VERMILLION GATE / 朱色賞<大賞> ノミネート作品

「BitSummit Drift」の出展作品の中で、最も優秀な作品に贈られる賞

ノミネート作品は当日発表を予定しています。

OUTSIDE JAPAN / インターナショナルアワード賞 ノミネート作品

海外からの作品の中で優秀な作品に贈られる賞

『Dune Crawl』

『Crow Country』 by SFB Games Limited

『Demonschool』

『JDM: Rise of the Scorpion』

『Dwarves: Glory, Death and Loot』

『九日 Nine Sols』

INNOVATION / 革新的反骨心賞 ノミネート作品

技術、アイデアなど革新的な作品に贈られる賞

『Dream Channel Zero』 by Fuming Games

『Dome-King Cabbage(ドームキング・キャベツ)』

『Keyboard Key Character Key Cap』

『FAITH: The Unholy Trinity』

『MR. ELEVATOR』 by GIFT TEN INDUSTRY K.K.

『Bionic Bay』 by Psychoflow Studio, Mureena Oy

GAME DESIGN / ゲームデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なゲームデザインの作品に贈られる賞

『Arranger: A Role-Puzzling Adventure』

『Block Rancher』

『No Case Should Remain Unsolved(未解決事件は終わらせないといけないから)』 by Somi

『MotionRec』

『FINAL KNIGHT』

『All You Need is Help』

VISUAL DESIGN / ビジュアルデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なビジュアルの作品に贈られる賞

『1000 Deaths』 by Pariah Interactive

『Miniature LAND -Four Seasons-』

『ボウと月夜の碧い花(Bō: Path of the Teal Lotus)』

『CASSETTE BOY』 by Wonderland Kazakiri inc.

『Gloomy Juncture』 by Subtales Studio

『The Beauty Cult’s NECTARMANCER』 by The Beauty Cult

SOUND DESIGN / オーディオデザイン最優秀賞 ノミネート作品

優秀なサウンドの作品に贈られる賞

『Bobls』 by Softlock Interactive[リンク]https://bitsummit.org/game/bobls-2/

『Freaked Fleapit』

『サフォと月の戦士ら Safo and The Moon Warriors』 by オインクゲームズ

『Electrogical』 by kinjo

『Anger Foot』

『SONOKUNI』

POPULAR SELECTION AWARD / ポピュラーセレクション賞 ノミネート作品

イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

来場者からの投票により決定します。

スポンサー賞やメディアパートナー賞も発表

さらに、スポンサー賞やメディアパートナー賞、BitSummit ゲームジャムアワード、ビットキッズアワードの受賞式も併せて行われます。

スポンサー賞

PlayStation®賞、ID@Xbox 賞、コロコロコミック賞、神ゲー創造主エボリューション賞

メディアパートナー賞

ファミ通賞、電撃オンライン賞、ガジェット通信賞、Game*Spark 賞、IGN JAPAN賞、4Gamer.net 賞、VGC 賞

BitSummit ゲームジャム アワード

BitSummit Game Jam 2024での制作タイトルの優秀作品に贈られる賞

ビットキッズアワード

キッズの投票でもっとも得票が多かった作品に送られる賞

BitSummit Drift(ビットサミット ドリフト)開催概要

名称:BitSummit Drift(ビットサミット ドリフト)

日程:2024年7月19日(金)〜7月21日(日)

主催:BitSummit 実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)

(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)

京都府

共催:KYOTO CMEX

制作:オリコム

BitSummit

