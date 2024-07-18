富田美憂、新曲「Ever Changing Violet」7/22より先行配信開始＆MVフル尺公開
2024年11月にアーティスト活動5周年を迎える声優・アーティストの富田美憂が、8月28日(水)に発売する2枚目のフルアルバム『Violet Bullet』のリードトラック「Ever Changing Violet」の先行配信を7月22日（月）に開始。あわせて楽曲のジャケット写真も公開となった。
「Ever Changing Violet」は、デビュー曲「Present Moment」を手掛けたコンビによるもので、金子麻由美が作詞を、睦月周平が作曲・編曲を担当した楽曲。先行配信と併せて同曲のミュージックビデオがフル尺でYouTubeにて解禁されることも決定しており、ティザー映像が公開された。
リリース情報
2024年7月22日(月)DIGITAL RELEASE
COKM-45235
[配信]
URL：https://tomitamiyu.lnk.to/EverChangingViolet
リリース情報
2024年8月28日発売
【初回限定盤 CD＋Blu-ray】 COZX-2114~5 ￥4,400（税込）
【通常盤 CD Only】 COCX-42328 ￥3,300（税込）
＜CD 収録内容＞
M01. Ever Changing Violet 作詞：金子麻友美 作曲・編曲：睦月周平
M02. OveR 作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛
M03. Silent Beat 作詞・作曲・編曲：Aira
M04. Make a New Day 作詞・作曲・編曲：YouSee
M05. Dear Teddy 作詞：宮嶋淳子 作曲・編曲：トミタカズキ
M06. la la lai 作詞・作曲・編曲：イトイ
M07. Sweet Sweet Sweat 作詞・作曲・編曲：園田健太郎
M08. Oblivion 作詞・作曲：綿貫直行 編曲：Aira
M09. Stellar 作詞：富田美憂 作曲・編曲：滝澤俊輔
M10. Paradoxes 作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛
＜Blu-ray 収録内容＞
01. Ever Changing Violet Music Video
02. Ever Changing Violet メイキング映像
03. OveR Music Video
04. Paradoxes Music Video
ライブ・イベント情報
2024年11月10日（日）豊洲PIT
＜富田美憂オフィシャルファンクラブ 「＋you」会員チケット先行＞
◎受付期間：2024年8月5日（月） 昼12:00 〜 8/19(月) 23:59https://tomitamiyu.com/
関連リンク◆富田美憂 アーティストオフィシャルサイト
◆富田美憂 オフィシャルYouTubeチャンネル