2024年11月にアーティスト活動5周年を迎える声優・アーティストの富田美憂が、8月28日(水)に発売する2枚目のフルアルバム『Violet Bullet』のリードトラック「Ever Changing Violet」の先行配信を7月22日(月)に開始。あわせて楽曲のジャケット写真も公開となった。「Ever Changing Violet」は、デビュー曲「Present Moment」を手掛けたコンビによるもので、金子麻由美が作詞を、睦月周平が作曲・編曲を担当した楽曲。先行配信と併せて同曲のミュージックビデオがフル尺でYouTubeにて解禁されることも決定しており、ティザー映像が公開された。

リリース情報



2nd アルバム『Violet Bullet』2024年8月28日発売【初回限定盤 CD+Blu-ray】 COZX-2114~5 ¥4,400(税込)【通常盤 CD Only】 COCX-42328 ¥3,300(税込)<CD 収録内容>M01. Ever Changing Violet 作詞:金子麻友美 作曲・編曲:睦月周平M02. OveR 作詞:渡部紫緒 作曲・編曲:坂部 剛M03. Silent Beat 作詞・作曲・編曲:AiraM04. Make a New Day 作詞・作曲・編曲:YouSeeM05. Dear Teddy 作詞:宮嶋淳子 作曲・編曲:トミタカズキM06. la la lai 作詞・作曲・編曲:イトイM07. Sweet Sweet Sweat 作詞・作曲・編曲:園田健太郎M08. Oblivion 作詞・作曲:綿貫直行 編曲:AiraM09. Stellar 作詞:富田美憂 作曲・編曲:滝澤俊輔M10. Paradoxes 作詞:渡部紫緒 作曲・編曲:坂部 剛<Blu-ray 収録内容>01. Ever Changing Violet Music Video02. Ever Changing Violet メイキング映像03. OveR Music Video04. Paradoxes Music Video