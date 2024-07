今韓国で人気のピョン・ウソクって？主演作品やプロフィールをご紹介

PHOTOISM X ByeonWooSeok

SPECIAL FRAME OPEN !



「ByeonWooSeok」のアーティストフレームが

オープン致します。



7月13日から

Photoism全店舗で撮影をお楽しみ頂けます!



* 「ポケユニハラジュク店」ではアーティストフ

レームの撮影は行えません。



Keep yourself alive at PHOTOISM pic.twitter.com/NH6wzthaub