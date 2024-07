帝国喫茶が7月3日(水)にリリースした新曲「なんとなく」のMusic Videoを公開した。

この楽曲は杉崎拓斗(Dr)が作詞作曲を行い、『何をやっても上手くいかない時、何故しんどいのかわからない時、なんとなくこの曲を聴いて、ちょっとでも気持ちが楽になってもらえたら』というメッセージを込めて制作された一曲。

映像は帝国喫茶の作品では5作目のタッグとなる、注目の若手映像作家・郄木美杜がディレクションを務めた。メンバーのアクリ(Gt)が描いたジャケットのイラストにねこがいたことから着想を得て、4人のメンバーがひとつの家でのんびりとした日常を過ごしている様子を猫の目線で描いている。後半に向かっていくにつれて、メンバーが段々と明るい表情になっていく様子にも注目しよう。

帝国喫茶は7月3日(水)・8月6日(火)・9月6日(金)の3ヶ月連続で、杉浦祐輝(Gt/Vo)・疋田耀(Ba)・杉崎拓斗(Dr)それぞれが作詞作曲するシングルのリリースと、心斎橋 Music Club JANUSにて『マンスリーライブ2024「LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD」』を開催するという、メンバー内に3人のメロディーメイカーを擁する帝国喫茶ならではの特別な企画を展開中。第二弾は8月6日(火)に杉浦祐輝(Gt/Vo)が作詞作曲を手掛けた新曲がリリース予定。

マンスリーライブと夏フェス後には、10月よりZeppを含んだ全9箇所を巡る『ワンマンツアー2024「君と空の下 光を迎えに行こう」』を開催予定。チケットはオフィシャル2次先着先行を受付中。