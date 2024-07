MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)が「Mononoke Kyoto」リリースを記念して京都でクラブイベントを開催することを発表した。世界的に活躍する現代美術家・村上隆と日本を代表するラッパーの1人であるJP THE WAVYによる異色コラボユニット、MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)。現在京都で開催中の個展『村上隆もののけ京都』のテーマソング「Mononoke Kyoto」をリリースし、MVを公開している。

同リリースを記念して、個展の開催地である京都のWORLD KYOTOにて初のクラブイベント「Mononoke Night -京都編-」が開催決定。MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)はもちろん、若手人気ラッパーIssei Uno Fifthや、DJ YUTO、KESSO、KM、U-LEEなど豪華DJ陣と、JP THE WAVYとも親交が深いスペシャルゲストも出演予定。本イベントの前売りチケットも本日より発売開始。通常の前売りチケットに加え、村上隆が手掛けたキャラクターがデザインされたイベントオリジナルのTシャツ付きチケットも7月31日(水)まで期間限定で発売されている。<イベント情報>「Mononoke Night -京都編-」2024年8月23日(金)WORLD KYOTOOPEN/START 21:00出演者:<LIVE> MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)/ Issei Uno Fifth + Special Guest<DJ> DJ YUTO / KESSO / KM / U-LEE / SA!Dチケット料金:一般前売\5000 / Tシャツ付き前売\10000(※ドリンク代別途\800必要/ オールスタンディング)一般前売:https://eplus.jp/sf/detail/4145150001-P0030001Tシャツ付き:https://eplus.jp/sf/detail/4145210001-P0030001(※受付期間:7月31日(水)23:59まで)年齢制限:18歳以上入場可能(※写真付き身分証明書のご提示をお願いいたします)お問い合わせ:WORLD KYOTOhttp://www.world-kyoto.com<リリース情報>MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)「Mononoke Kyoto」作詞:JP THE WAVY, Takashi Murakami, Nvmbrr / 作曲:Xansei, Snails Househttps://linkco.re/Mn1bFRBB