韓国アーティストfrom20、HELLO GLOOMが9月に大阪でライブ開催！初のコラボ曲にも注目

自身が映像ディレクター、プロデューサーを務め、音楽活動を行い、韓国・日本・ヨーロッパなどを中心にグローバルな活動を展開しているfrom20とHELLO GLOOMが、2024年9月16日(月)と17日(火)に、大阪で単独ライブを開催する。今回、大阪公演に先立って、普段は韓国でソロアーティストとして活動する2人が、初めてコラボした新曲「Your Love」を7月21日に発売。

今回の大阪ライブでは、新曲も披露する予定であり、2人での楽曲の販売を待ち望んだファンたちにとっては、とても“エモい”瞬間を一緒に過ごせる貴重な時間になること間違いなし。また、今夏も多様なイベント出演などを計画しており、今後の活躍に期待が高まる。チケットは楽天チケットから7月16日より販売中で、事前の購入者は別途特典を受け取ることができる。2人のケミ(ケミストリー、相手との相性)あふれる公演は必見だ。

■公演概要

「from20 X HELLO GLOOM THE LIVE IN OSAKA 2024 〜 My Summer Memories 〜」

2024年9月16日(月)

1部 開場12:30 / 開演 13:00

2部 開場17:30 / 開演 18:00



2024年9月17日(火)

1部 開場12:30 / 開演 13:00

2部 開場17:30 / 開演 18:00



会場:PLUSWIN HALL 南堀江



<チケット>

前売り 6,000円(税込)…事前購入者特典

当日 6,000円(税込)



