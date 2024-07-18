³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î¸µ±àÄ¹½ñÎàÁ÷¸¡¡¢¼¢²ì¡¡¥×¡¼¥ë¤Ç¾®1ÃË»ùÅ®»à»ö¸Î
¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤ÇºòÇ¯7·î¡¢Åö»þ¾®³Ø1Ç¯¤ÎÃË»ù¤¬Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡Ê³ØÆ¸ÊÝ°é¡Ë¤Î³èÆ°Ãæ¤Ë¥×¡¼¥ë¤ÇÅ®¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï18Æü¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é½ê¤ÎÂçÃ«Âö±û¡¦¸µ±àÄ¹¡Ê50¡Ë¡áÄ¹ÉÍ»Ô¡á¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯7·î26Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Æ±»ÔÌîÀ¥Ä®¤Î²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç³èÆ°Ãæ¡¢»ùÆ¸¤¬Å®¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½¾ì¤ò¾ï¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢Æ±»Ô¿À¾ÈÄ®¤ÎÅÄÃæÂçæÆ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê6¡Ë¡á¤¬Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï»ùÆ¸45¿Í¤¬±Ë¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢´Æ»ë°÷¤Ï¸µ±àÄ¹¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤¤¤¿¡£