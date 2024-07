NewJeansの「Bubble Gum」に盗作疑惑？英バンドが損害賠償を求める…ADORは無断使用を否定

盗作疑惑が提起されたNewJeansの「Bubble Gum」について、イギリスのバンドShakatak(シャカタク)が、損害賠償を請求したことが遅れて知られた。18日、韓国文化(ムナ)日報の報道によると、イギリスのWise Music Groupは、NewJeansの「Bubble Gum」と関連し、今年6月中旬、ADORならびに親会社のHYBE、韓国音楽著作権協会、ソニー・ミュージックパブリッシング香港リミテッド(韓国営業所)などに抗議文を送った。

Shakatak側は韓国の法務法人を選任した後、「NewJeansがレコーディングして現在使用中の『Bubble Gum』という楽曲は、『EASIER SAID THAN DONE』を無断で使用しており、著作権を侵害していることを確認した。『Bubble Gum』の使用中断を含む措置を直ちに取るべきだ」と伝えた。法務法人は「使用中断、収益の報告、権利者の変更、書面保障、損害賠償などの内容が含まれていることを正確に確認し、熟知することを求める」とし、NewJeansの「Bubble Gum」に対する法的対応を予告したことが知られた。これについてADOR側は「6月17日、Shakatak側から送られてきた内容証明に対して『Bubble Gum』を制作したパブリッシャーの法務チームから6月21日に返答した」とし、「『Bubble Gum』は、Shakatakの楽曲を無断で使用していない。これに対する信頼性の高い分析レポートを提出するよう要請した。Shakatak側がレポートを提出すると回答したが、まだ届いていない状況だ」と明かした。NewJeansは4月27日に「Bubble Gum」のMVを公開した後、Shakatakの「EASIER SAID THAN DONE」を盗作したのではないかという疑惑に包まれた。当時、Shakatak側は公式アカウントを通じて「調べてみる」と伝えた。