¡ÚÎ¦¾å¡Û²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬à¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èá¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Î¦¾åÂç²ñ¤Î·Ê¿§¤ò¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó½÷»Ò¤Î¿·Ã«¿ÎÈþ¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬à¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èá¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ï£î¡×¤È¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£î¡¡£Ô£ò£á£ã£ë¡¡£Î£é£ç£è£ô£ó¡¡£Í£Ä£Ã¡×¤ò£²£·Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÂ¢±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë£Ô£×£Ï£Ì£Á£Ð£Ó¼çºÅ¤Î¡Ö£Í£é£ä£ä£ì£å¡¡£Ä£é£ó£ô£á£î£ã£å¡¡£Ã£é£ò£ã£õ£é£ô¡Ê£Í£Ä£Ã¡Ë¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ²£ÅÄ»á¤ÏÎ¦¾å¤ÎÂç²ñ¤ò¡ÖÁª¼ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¡£¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤ä¥¿¥¤¥à¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶¥µ»¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÍ¼«¿È¤ò´Þ¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¡Ø¶¥µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¡Ù¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¤ÏÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿µÏ¿²ñ¤Î½÷»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Çµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â£²Ç¯¡Ë¤¬£±Ê¬£µ£¹ÉÃ£¹£³¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ£²Ê¬ÀÚ¤ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¿ô¤¬¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤¬¤¤¤ë¾ì¤ÇÆüËÜµÏ¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡££Í£Ä£Ã¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö£Ï£î¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö£Ï£î¡¡£Á£ô£è£ì£å£ô£é£ã£ó¡¡£Ã£ì£õ£â¡×¤«¤éÆüËÜµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¥¿¥¤¥à¤ò»ý¤Ä³¤³°¤ÎÁª¼ê¤äÃË»Ò¤ÎÈÓÂôÀéæÆ¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÎËÎÉôÍö¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¡¢±ö¸«°½Çµ¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¤éÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â½Ð¾ìÍ½Äê¡£²£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Î¦¾åÂç²ñ¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£