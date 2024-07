英国の公式チャートを管理するOfficial Charts Companyは7月17日、オーディオ・ストリーミングの回数をシングル・チャートの集計に含むようになってから10年が経つのを記念し、2014年7月から現在までの10年間で、英国で最も売れたシングルとアルバムのランキング(トップ100)を発表した。シングル・チャートでは2014年7月から、アルバム・チャートでは2015年3月からオーディオ・ストリーミングの回数が、フィジカル・フォーマットおよびデジタル・ダウンロードのセールスに加算されるようになった(*ビデオのダウンロード/ストリーミング回数は、シングル・チャートで2018年7月〜、アルバム・チャートで2023年1月〜)。シングルの場合、ダウンロード100回で1ユニットと換算される。

✨ 1️⃣ 0️⃣ years of streaming ✨ Let us take you through the last decade in music, where A LOT has happened ???? https://t.co/dxfWCYcVRg — Official Charts(@officialcharts)July 17, 2024

この10年間で、最も人気が高かったアルバムは、エド・シーランが2017年にリリースしたサード・アルバム『÷』だった。シーランはセカンド『X』(2014年)も3位につけた上、シングルのランキングでも、『÷』に収録された「Shape Of You」がトップに輝いた。「Shape Of You」は、これまでに629万ユニットのセールスを上げている。そのうち、86万4,000がデジタル・ダウンロードで、ストリーミングは6億2,700万回を超えているという。2014年7月から現在までの10年間、英国で最も売れたシングル・トップ10は以下のとおり。1.エド・シーラン「Shape Of You」2.ルイス・キャパルディ「Someone You Loved」3.エド・シーラン「Perfect」4.ザ・キラーズ「Mr, Brightside」5.エド・シーラン「Thinking Out Loud」6.ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」7.ジョージ・エズラ「Shotgun」8.ドレイク ft.ウィズキッド& Kyla「One Dance9.マーク・ロンソン ft.ブルーノ・マーズ「Uptown Funk」10.ルイス・フォンシ&ダディ・ヤンキー ft, ジャスティン・ビーバー「Despacito(Remix)」アルバムのトップ10は以下。1.エド・シーラン『÷』2.アデル『25』3.エド・シーラン『X』4.サウンドトラック『The Greatest Showman』5.サム・スミス『In The Lonely Hour』6.テイラー・スウィフト『1989』7.ルイス・キャパルディ『Divinely Uninspired To A Hellish Extent』8.ジョージ・エズラ『Wanted On Voyage』9.ジェス・グリン『I Cry When I Laugh』10.エミネム『Curtain Call - The Hits』全英チャートの公式サイト(Officialcharts.com)では、100位までのランキングを公開している。Ako Suzuki