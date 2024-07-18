¥í¡¼¥½¥ó¡¢¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡Ö²Æ¤Î¿·ºî¡×È¯Çä¡¢¡Ö¤ª¤í¤··ÜÎµÅÄÍÈ¤²ÊÛÅö¡×¡Ö¤ª¤í¤·¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¡×¡Ö¤ª¤í¤··Ü¤«¤éÍÈ¤²¡×¡¢¸å¤¬¤±¤ª¤í¤·¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤ò¤«¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï7·î16Æü¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿ÊÛÅö¤äÁíºÚ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó ¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡Ö²Æ¤Î¿·ºî¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×7·î19ÆüÈ¯Çä¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£Æþ¤ê¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¤Ï½ªÎ»
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö²Æ¤Î¿·ºî¡×¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤í¤·¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¡×¤ä¡Ö¤ª¤í¤··ÜÎµÅÄÍÈ¤²ÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¤ª¤í¤··Ü¤«¤éÍÈ¤²¡×¤òÍÑ°Õ¡£È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤ÎÊÛÅö¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó³Æ¼ï¤Ë»È¤¨¤ë50±ß°ú¤ÎÃÍ°ú¤·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1²ñ·×¤ÇÃÍ°ú¤·ô¤Ï30Ëç¤Þ¤ÇÈ¯·ô²ÄÇ½¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òËèÆüÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤´ÈÓ¡×¤ÏËèÆüÅ¹¿æ¤¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£ÍÈ¤²Êª¤â¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤¿¤ªÁÚºÚ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Çºî¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óŽ¥¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Ê¤É°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¤´ÈÓ¤ÏÅ¹¿æ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ò¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡Ö²Æ¤Î¿·ºî¡×¡Ó
³Æ²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¡£¤¤¤º¤ì¤â7·î16ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ö¤ª¤í¤··ÜÎµÅÄÍÈ¤²ÊÛÅö¡×¥í¡¼¥½¥óÉ¸½à²Á³Ê646±ß¡£·ÜÎµÅÄÍÈ¤²¤Ë¸å¤¬¤±¤ª¤í¤·¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤ò¤«¤±¤¿ÊÛÅö¡£²Æì¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¥½¥ó ¡Ö¤ª¤í¤··ÜÎµÅÄÍÈ¤²ÊÛÅö¡×
¡Ö¤ª¤í¤·¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¡×¥í¡¼¥½¥óÉ¸½à²Á³Ê646±ß¡£¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¤Ë¸å¤¬¤±¤ª¤í¤·¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤ò¤«¤±¤¿¾¦ÉÊ¡£
¥í¡¼¥½¥ó ¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡Ö²Æ¤Î¿·ºî¡×
¡Ö¤ª¤í¤··Ü¤«¤éÍÈ¤²¡×¥í¡¼¥½¥óÉ¸½à²Á³Ê451±ß¡£·Ü¤«¤éÍÈ¤²¤Ë¸å¤¬¤±¤ª¤í¤·¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤ò¤«¤±¤¿¾¦ÉÊ¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¥½¥ó ¡Ö¤ª¤í¤··Ü¤«¤éÍÈ¤²¡×
¢¡¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤ÎÊÛÅöŽ¥Ä´Íý¥Ñ¥ó¹ØÆþ¤´¤È¤ËÂÐ¾Ý50±ß°ú·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±¤¸7·î16Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤ÎÊÛÅö¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó³Æ¼ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¾¦ÉÊ¤Î50±ß°ú·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó ¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤ÎÊÛÅöŽ¥Ä´Íý¥Ñ¥ó¹ØÆþ¤´¤È¤ËÂÐ¾Ý50±ß°ú·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë
È¯·ô´ü´Ö¤Ï7·î16Æü¤«¤é7·î29Æü¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï7·î16Æü¤«¤é8·î5Æü¤Þ¤Ç¡£È¯·ôÂÐ¾Ý¤ÈÃÍ°úÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢ÁíºÚ¤È¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×°Ê³°¤ÎÅ¹ÆâÄ´ÍýÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
1²ó¤Î²ñ·×¤ÇÃÍ°ú·ô30Ëç¤Þ¤ÇÈ¯·ô¤Ç¤¤ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸·èºÑ¤ÏÃÍ°ú·ôÈ¯·ô¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
1²ó¤Î²ñ·×¤ÇÊ£¿ôËç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£1¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢1Ëç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸·èºÑ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸·èºÑ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£