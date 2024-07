洋酒香るもちもち生地にうっとり。大人が恋するデザートクレープ店がオープン（東京・神楽坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神楽坂で人気のカフェレストランが手がけた高級クレープ専門店。大人の街、神楽坂にぴったりな上質素材のクレープが楽しめます。

Mrs.JACKDOLL(東京・神楽坂)

2024年5月16日、高級クレープ専門店「Mrs.JACKDOLL」が神楽坂にオープンしました。今まで神楽坂になかったワンハンドの高級クレープが楽しめる専門店です。

店舗外観。海外にあるようなオシャレな店 写真:お店から

同店を作ったのは、同じ神楽坂にある人気カフェレストラン「Mrs.KINGSMAN」。まるで外国に訪れたかのような英国風の空間で、イタリアンをベースにしたジャンルレスな多国籍料理をランチやディナーに楽しめるレストランです。細部までこだわった空間は評判を呼び、多数のメディアでも取り上げられています。

オーナーの我妻滉(こう)さんは、まだ20代の若さながら飲食業界12年のキャリアの持ち主。フレンチトーストで有名な「マーサーブランチ」や「東京豚饅」を運営する「MERCER OFFICE」でメニュー開発、統括シェフを担当。中華や和食、イタリアンやエスニック、洋食など多様なジャンルで腕を磨き、満を持して独立。オールデイカジュアルダイニング「Mrs.KINGSMAN」をオープンしました。2号店となる「Mrs.JACKDOLL」は「Mrs.KINGSMAN」の世界観をさらに広げ、ダイニングとは違った楽しさがある高級クレープ専門店として誕生しました。

店舗内観。パステルグリーンがポップで優しい印象 写真:お店から

場所は芸者新道と呼ばれる神楽坂らしい風情溢れる路地裏。店舗のコンセプトは「北フランス」。パステルグリーンとゴールドをテーマカラーとし、ヨーロッパの街角にあるような店になっています。イートインスペースはカウンター席、テラス席など合わせて10席。ドリンクと一緒にゆっくりとクレープを味わってもいいですね。

フルーツやキャラメリゼされたナッツ、クレームブリュレなどトッピングにこだわった大人のためのクレープ 写真:お店から

メニューはデザート系と食事系の2種類を用意。クレープ生地には米粉と小麦粉をブレンドして使用。さらに洋酒を加え、しっとり、モチモチした生地に香り高さを添え、大人が楽しめるスイーツに仕上げています。

写真は「苺と黒すぐり」1,100円 苺、カシス、キャラメルブリュレ、ピスタチオを使用 写真:お店から

おすすめメニューは「ティラミスとラムレーズン」1,380円。生クリームは濃厚でありながら口当たりの軽いものを使用。マスカルポーネやブランデーといった素材も一つ一つ吟味し、洋酒香る上品で甘さ控えめのデザートクレープになっています。

「ロイヤルミルクティー」900円 出典:どくだみちゃんさん

一番人気は「ロイヤルミルクティー」。芳醇で濃厚なロイヤルミルクティーの甘さと香りが魅力の「Mrs.JACKDOLL」のシグニチャーメニューです。

食事系では「熟成ハムとトリュフポテト」1,460円がおすすめ。ハムの旨みがしっかりと感じられ、トリュフが華やかに香り、一皿の料理を食べているような満足感のあるクレープです。

テラス席でのティータイムもいいですね 写真:お店から

クレープに合わせるドリンクにも、コーヒーや紅茶といったソフトドリンク以外にウイスキーやジン、ビールといったアルコールも用意されています。

夜10時まで営業しているので、神楽坂の散歩のお供だけでなく飲んだ後の〆のデザートとしても楽しめるこだわりがいっぱいのクレープ。神楽坂の新たなスイーツを楽しみに訪れてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「ビターチョコ」1,000円 出典:特盛ヒロシさん

『私は、ビターチョコ(900円)クレープとアイスコーヒー(500円)を注文しました。



見た目 … 素晴らしい。普通に旨そうなチョコクレープです。バナナもたくさん入っており、旨そう。



味は ……美味しい。クリームもバナナもチョコもうまく絡み合い、何と言ってもクレープの生地がもっちもっちで … 美味しい。生地は、米粉と洋酒を混ぜているらしく、アルコールがちょっと効いた深みのある味わいになっおり、美味しいです。コーヒーにも合うが、ウィスキーなどにも合いそうな感じも …』(特盛ヒロシさん)

「苺と黒すぐり」1,100円 出典:ゆっきょしさん

『■苺と黒すぐり 1,100円

オーダーから8〜9分でモノをゲットです。

こちらのクレープは、生地に米粉と洋酒を加えているのが特徴ですので、モッチリ食感で、大人仕様の美味しいクレープでありまする』(ゆっきょしさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Mrs.JACKDOLL住所 : 東京都新宿区神楽坂3-2-33 巽ハイム 1FTEL : 050-5593-4922

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

