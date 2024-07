《Thank you for such amazing memories ★(素晴らしい思い出をありがとう)》

7月18日までに自らのInstagramで、こう綴ったのはドジャースの大谷翔平選手(30)。16日(現地時間)に開催されたMLBオールスター戦に参加し、試合の映像や写真を添えて感謝の気持ちを表した。

オールスター戦前に行われる恒例行事「レッドカーペットショー」では、ドレスアップした球界スターが勢揃い。大谷選手も妻の真美子夫人と一緒に登場し、仲良く手をつないでレッドカーペットを歩いた。

この時、ブラウンのセットアップを着用した大谷選手は、ジャケットの裏地に愛犬「デコピン」がたくさんプリントされていたことも話題に。

試合後のインタビューでは、ショーに姿を現さなかったデコピンについて「トイレでもしたらちょっと困るので。お留守番をしていました」とコメント。また「2人(夫婦)で歩くのは決まっていたので、色をどうしようかというなかで、ブラウンと白でいいんじゃないかなという感じで、じゃあ裏に(デコピンを)入れようかみたいな感じでした」と、“デコピンスーツ”を制作した経緯を明かしていた。

そんな大谷選手は冒頭のInstagramで、ホテルの一室と思われる場所で撮影された真美子夫人とデコピンとの3ショットを公開。“デコピンスーツ”姿の大谷選手はイスにちょこんとお座りしたデコピンに手を添え、ドレスアップした真美子夫人も笑顔を見せていた。

貴重な“家族ショット”にSNSでは、《ほほえましすぎる!》《初、デコピンと3ショットが見れました!》《素敵すぎて震える》と感激の声が続々。さらに行儀よく座り、真っすぐカメラを見つめるデコピンにも、こんな声が上がっている。

《デコピンカメラ目線ですね!可愛い》

《大谷さんの犬が完璧なポーズしててすごい 本当に賢いんだろうなあ……》

《デコピン、ポーズの決め方がプロ》