京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会は、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024』を2024年9月21日(土)・22日(日)にみやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアムほかにて開催する。過去最大規模となる約70の企業・団体の出展が決定。今年も京まふステージとみやこめっせステージでは、20以上のステージプログラムを実施し、おこしやす大使の岡本信彦、山根綺も出演を予定している。「僕のヒーローアカデミア」や「Re:ゼロから始める異世界生活」、「Fate/Grand Order」など、誰もが知る人気作品から注目の新作まで、たくさんの作品や人気キャラクター、豪華出演者が勢ぞろいする。

ステージ観覧の応募権がついた前売入場券や、京まふとあわせて第2会場の京都国際マンガミュージアムにも入場することができる共通入場券の販売は、本日7月18日よりスタートした。【京まふステージラインナップ】※事前抽選制、ロームシアター京都 サウスホール9月21日(土)●10:00〜10:40 京まふ2024オープニングステージ出演者:京都国際マンガ・アニメフェア実行委員、岡本信彦、山根綺(京まふ2024おこしやす大使)●12:20〜13:00 TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」26話27話世界最速上映会●13:30〜14:10 『僕のヒーローアカデミア』京まふウルトラステージ出演者:山下大輝、岡本信彦、梶裕貴●14:40〜15:20 いよいよ公開!映画『ふれる。』トークステージ!出演者:長井龍雪監督、前田拳太郎、白石晴香、石見舞菜香●15:50〜16:30 TVアニメ『アオのハコ』スペシャルステージ出演者:千葉翔也、鬼頭明里、小林千晃9月22日(日)●10:30〜11:10 『鴨乃橋ロンの禁断推理』禁断ステージ in 京まふ出演者:阿座上洋平、榎木淳弥、八代拓●11:40〜12:20 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』3rd season 放送直前ステージ出演者:小林裕介、岡本信彦、山根綺●13:00〜14:00 京都だヨ!全員集合!「青のミブロ」スペシャルステージ出演者:梅田修一朗、小林千晃、堀江瞬、阿座上洋平、小野賢章、竹内良太、杉田智和●14:30〜15:10 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ステージ出演者:山下誠一郎、小林千晃●15:40〜16:20 TVアニメ『ダンダダン』放送直前トークイベント出演者:若山詩音、花江夏樹、水樹奈々●16:50〜17:30 TVアニメ「るろうに剣心 - 明治剣客浪漫譚 - 京都動乱」京まふスペシャルステージ出演者:斉藤壮馬、八代拓、日野聡、山根綺●18:00〜18:40 テレビアニメ『先輩はおとこのこ』〜ぱいのこの修学旅行〜出演者:梅田修一朗 ほか【みやこめっせステージラインナップ】※前方席事前抽選制、みやこめっせB1F9月21日(土)●10:00〜10:40 【出張版】ラーメン赤猫〜ニャンて素敵なラーメン店〜 in 京まふ2024出演者:清水久敏監督、折原くるみ、着ぐるみ文蔵さん●11:10〜11:50 放課後フェノメノ実験室 in 京まふ出演者:Fenomeno、鈴木このみ●12:20〜13:00 これからも、地下鉄に乗るっ 京まふ2024 特報ステージ出演者:Coming Soon●13:30〜14:10 TVアニメ「甘神さんちの縁結び」放送直前スペシャルステージ出演者:鈴木崚汰、上坂すみれ、本渡楓●14:40〜15:20 TVアニメ『トリリオンゲーム』京まふスペシャルステージ出演者:大塚剛央、石毛翔弥●15:50〜17:10 京都アニものづくりアワード2024出演者:山根綺(京まふ2024おこしやす大使) ほか9月22日(日)●10:00〜10:40 『VS AMBIVALENZ』トークステージ出演者:土田玲央、小林千晃●11:10〜11:50 「Fate/Grand Order」キャストトーク in 京まふ2024出演者:Coming Soon●12:20〜13:00 TVアニメ「凍牌」京まふスペシャルステージ出演者:田邊幸輔、武内駿輔、小山剛志●13:30〜14:10 TVアニメ『異世界失格』スペシャルステージ in 京まふ出演者:大久保瑠美、鈴代紗弓、神谷浩史(コメント出演)●14:40〜15:20 アニメ「夏目友人帳 漆」京まふスペシャルステージ〜秋の宴〜出演者:井上和彦、堀江一眞、木村良平、菅沼久義●15:50〜16:10 京まふ2024エンディングステージ出演者:岡本信彦、山根綺(京まふ2024おこしやす大使)