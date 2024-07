元(G)I-DLE スジン、初の日本ファンコンサートで様々なステージを披露！けん玉にも挑戦

強烈なカリスマと天真爛漫な魅力で愛されている元(G)I-DLEのスジンの、初の日本ファンコンサート「2024 SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Summer Daze' in TOKYO」が成功裏に終了した。ソロデビュー曲である「AGASSY」で華麗なるスタートを飾り、続いてステージ初公開となる「DROP TOP」まで披露したスジンは、待っていた日本のファンに対し「みんな、私に会いたかったですか? 新しいステージをたくさん準備したので期待してください」と伝えた。

オープニングトークとスジンの素顔に迫るクイズまで楽しい雰囲気を繋げ、「Tide」「Bloodredroses」を熱唱。着替えた後は最近リリースした「MONA LISA」でファンを熱狂させた。続くクリスティーナ・アギレラの「But I Am A Good Girl」のダンスパフォーマンスでは、“パフォーマンスクイーン”であることを証明し、会場は熱気で包まれた。魅了したステージの後は、スジンが99秒の間3つのリレーゲームに挑戦するコーナーで、けん玉など日本の伝統的な遊びにも挑戦。成功した数によってファンにプレゼントをあげることができるミッションだったため、最善を尽くす姿を見せ、ファンを感動させた。その後、「夏の日にあなたに会いに行く」という意味を込めた「SUNSET」「Summer Daze」の2曲を歌唱、最後の曲だった「Ty Ty」では客席に降りて、SEOTANG (スジンのファンの愛称)への愛情を見せ、日本のファンとの幸せな時間を過ごした。公演終了後、スジンは日本のファンへ「『Summer Daze』のスタートを東京で無事終えました。『AGASSY』の時にはファンミーティングで東京に来ましたが、今回はファンコンサートで皆さんに会えて幸せでした。アルバム『RIZZ』に収録されている曲もお見せしたくて色々準備しましたが、SEOTANGの皆さんが喜んでくれて楽しく公演を終えることが出来ました。楽しんでくださり本当にありがとうございました! 次回、また会えるように頑張ります!」と公演の感想を伝えた。東京からスタートしたスジンのファンコンサート「2024 SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Summer Daze'」は、台北、シンガポールと続いていく予定だ。

■公演概要

「2024 SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Summer Daze' in TOKYO」

2024年7月15日(月) 開場17:00 / 開演18:00

会場:北とぴあ さくらホール



【セットリスト】

AGASSY

DROP TOP

Tide

Bloodredroses

MONA LISA

But I Am A Good Girl (ダンスパフォーマンス)

SUNSET

Summer Daze

Lime

Ty Ty



