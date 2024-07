ピート・ドクターら制作陣も登壇！ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド２』来日スペシャルイベント

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『マイ・エレメント』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』来日スペシャルイベント

開催日:2024年7月18日(木)

イベントには映画の制作陣も来日。

ケルシー・マン監督、ピート・ドクター エグゼクティブプロデューサー、マーク・ニールセン プロデューサー、村山佳子キャラクター・アート・ディレクターと、

日本版声優からカナシミ役の大竹しのぶさん、シンパイ役の多部未華子さんが登壇!

ケルシー・マン監督

これまで『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』などを手掛けてきたケルシー・マン監督。

「2013年に来日した際に日本が大好きになったので今回は家族全員で来日しました。

これから日本で映画が公開されるということで本当にワクワクしています。

私のいろんな部分を映画に込めたんですね。一番は自己受容しようということ。

ライリーの年齢というのは自意識が強くなって、自分に厳しくもなってくる頃。

自分のことを責めたりするけれども、最終的には自分を愛する、そういうことを込めました。」

ピート・ドクター エグゼクティブプロデューサー

前作の監督を務めたピート・ドクターさんは、エグゼクティブプロデューサーとして本作に参加。

「前回から9年も経っているなんて嘘みたいですよね!

前作と今作と作っている中で自分たちへの贈り物だと感じていたんですね。

我々が自分の頭のなかがどうなっているのかを掘り下げることができました。

日本のみなさんにも贈り物のように感じてほしいと思います。

9年経っての続編ですが、前作はその作品だけに集中していたので当時は続編というのは考えていませんでした。

しかし、このキャラクターやストーリーをまだ活かせるものがあるんじゃないかと思い、続編製作が始まったのです。」

マーク・ニールセン プロデューサー

「再度日本に来られた嬉しく思っています。

1作目に参加したことが私にとっての大きなハイライトのひとつで、この映画を公開できることを本当に嬉しくワクワクとしています。

いろんな人たちがライリーに何が起こっているんだろう?と気になっていることと思います。

今回から登場するシンパイは、大人・子どもに関わらす感じる感情なので親近感を持ってくれると思っています。

年齢や出身にかかわらず、感情を持つ方であれば誰もが共感できる物語になっていると思います。」

村山佳子 キャラクター・アート・ディレクター

村山佳子さんは『インサイ ド・ヘッド2』のキャラクターデザインを担当。

日本のRPGゲームキャラクターをモデルにした超個性的なキャラクター、ランス・スラッシュブレードのデザインにも関わっています。

「日本では特に完璧であれと社会に求められるシーンが多いと思うので、この映画を通して自分のままでいいということを感じてほしいと思います。

キャラクターを作る上で、ハズカシは一番体格が大きいけど思わずハグをしたくなるようなイメージを大切にしました。

ライリーは大人でも子どもでもない、不思議な感じをイメージ。

イイナーは嫉妬というネガティブな感情ですが、瞳の中に光をいれることで羨望というか、ちょっとポジティブなエッセンスをいれることができました」

カナシミ役 大竹しのぶさん

「9年経っても私の中にカナシミが生き続けていたことを感じて、とても嬉しく感じています。

ライリーの成長は2年くらいなので、私とピート・ドクターさんとの再開も2年ぶりくらいの感覚でいたので、久しぶりに再会できて嬉しいです。

どこの国のことばで表現しても元々の作品が素晴らしいのでこれは世界中の人に観て欲しいなと思います。

今回わかったことは、みんなの頭の中がヨロコビで一杯になるように、そのためにカナシミやシンパイがいるんだなってよくわかりました。」

シンパイ役 多部未華子さん

「前作を劇場で見て、とても印象的だったので参加できたことを大変嬉しく思っています。

自分をうらやんだり、心配になったりする感情がグサグサと心に刺さり、共感ばかり。

でもどれも必要な感情で、何度も観てもう一度刺さりに行きたいですね。

日本にはピクサーのファン、インサイド・ヘッドのファンがとても多いので、裏話があったら教えてほしいです。」

と問いかけると、

「ピクサーには隠し要素を入れるお楽しみがあるんですけど、ビンボンがどこかに隠れているんですよ!」とピート・ドクターさんから衝撃の告白が!

来日ゲストへサプライズプレゼント

大竹しのぶさん、多部未華子さんから、来日ゲストへ石川県の伝統工芸品である九谷焼をプレゼント!

日本の伝統工芸品を間近にみたケルシー・マン監督は「素晴らしいです!これから何年も大切にしたいと思います!」と嬉しそうな表情!

大竹しのぶさんに誕生日サプライズ

大竹しのぶさんが7月17日にお誕生日を迎えられたことを記念し、サプライズでプレゼントを贈呈!

カナシミをイメージした花束と、大竹しのぶさんがアフレコをしている様子を描いた“思い出ボール”をプレゼント☆

最後に、ケルシー・マン監督からご挨拶。

「いつもカレンダーの8月1日・日本公開をいうメモを見ては日本で公開できることを心待ちにしていました。ぜひ皆さん劇場でご覧になって楽しんでください」

「いまここに立って、これが旅の終わりなのでちょっとさみしいですが、この壇上にはカナシミ(大竹しのぶさん)がいてくれるので支えです」とピート・ドクター エグゼクティブプロデューサーが続けました。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』は、2024年8月1日より全国公開です。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』作品概要

公開日:2024年8月1日より日本公開

監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』)

制作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4 』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本語版声優:大竹しのぶ (カナシミ), 多部未華子 (シンパイ), 横溝菜帆(ライリー), 村上(マヂカルラブリー/ハズカシ),小清水亜美 (ヨロコビ),小松由佳 (ムカムカ), 落合弘治 (ビビリ),浦山迅 (イカリ) ,花澤香菜(イイナー), 坂本真綾(ダリィ)

