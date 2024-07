新しい学校のリーダーズを一番近くで追いかける音楽番組『新しい学校のリーダーズの課外授業』(テレビ朝日系)の7月16日深夜の放送回では、ニューヨークでの圧巻パフォーマンスが放送された。

【映像】新しい学校のリーダーズのステージと熱狂する海外ファンたち

今回は、ニューヨークで行われたライブ『Head In The Clouds New York』に密着。ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ジミ・ヘンドリックスなどがライブした歴史ある会場「Forest Hills Stadium」を前にすると、メンバーたちは「ここに立つんですよ!」「ここにお客さんが入るんだ!」と感極まった様子。昨年はサブのダブルハピネスステージだったが、今年はメインステージに立てるということでより一層気合が入っていた。

そして本番直前、メンバーたちは気合をいれてメインステージへ。パフォーマンスが始まると、海外のファンたちが大きく手をあげ、会場は一体化。『Giri Giri』のイントロが聞こえた途端に観客は大熱狂。大ヒット曲『オトナブルー』では、さらなる盛り上がりを見せ、観客たちは「ATARASHII GAKKO!」と絶叫した。

客席には、コスプレしたファンの姿もありリーダーズのファンはノリノリ。SUZUKAが前に出ると「きゃ〜〜」と悲鳴が巻き起こる場面もあった。

そんな海外での活躍を見た日本のファンたちは感動。SNSでは「日本を象徴する衣装を纏った女の子4人が、世界に羽ばたいてる 海外でのもの凄い声援 う、泣ける…泣ける展開」「ビートルズ、ローリングストーンズ、ジミヘン?!凄すぎて吐きそう…」「海外パイセンの発狂っぷり大好きマンなのでAG!越しに観る観客やスタンディング後方や2階席の画が満遍なく撮影してくださったカメラマさんGJ!!!こんなに笑顔でfoooo〜!!!て沸かせるAG!…すごい…すごいよ…とても誇らしい気持ちぃぃ…」などの声が上がっていた。