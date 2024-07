世界最大級の宿泊予約プラットフォームであるAirbnb(エアビーアンドビー)の日本法人Airbnb Japanはこのほど、2024年の夏の旅行トレンドを調査した。Airbnbのプラットフォームで検索された国内旅行に人気の目的地および、昨年比較で検索数増加率が高い目的地を公表している。まず、2024年夏の国内旅行で人気の目的地のTOP10は以下の通り。○2024年夏の国内旅行で人気の目的地ランキングTOP10

1位:東京都2位:北海道 札幌市3位:沖縄県 石垣島4位:沖縄県 宮古島5位:沖縄県 那覇市6位:大阪府7位:沖縄県 沖縄市8位:京都府9位:福岡県10位:沖縄県 恩納村※今年の6月から8月にかけての旅行について、1月1日から3月15日までの間にAirbnbで検索されたデータに基づく上位10カ所のうち5カ所が石垣島や宮古島をはじめとする沖縄県の地域がランクインする結果となった。今年の夏の旅行先として沖縄が一層人気を集めていることがわかる。国内旅行で人気の目的地 TOP10、沖縄県5エリアがランクイン今回は上位に数多くランクインし、今年の夏に注目の旅行先となっている沖縄エリアでのおすすめリスティング(宿泊施設)を紹介している。○【石垣島エリア】・「Bosoa ロッジ〈一棟貸し〉」「Bosoa ロッジ〈一棟貸し〉」一棟貸し・一組限定のプライベート空間。打放しコンクリートが八重山の緑に映え、ミニマリストなインテリアに安らぎを覚える、大人の宿。豊かな自然に囲まれながらも、市街地まで10km、空港までわずか3kmとアクセスも良く、石垣、そして八重山滞在のベースとして、彩り豊かな離島の魅力を堪能できる。・「オーシャンビュー石垣 海〈一棟貸し〉」「オーシャンビュー石垣 海〈一棟貸し〉」空と海と一体になれるインフィニティプール。南国の花々や果樹に彩られたプールサイド。亜熱帯樹木の木立を2分歩いた先に広がるシークレット・ビーチ。日没後はルーフ・バルコニーで星空観察も堪能できる。・「Ocean Front Villa Ishigakijima 掘勸貪鐶澆掘咫「Ocean Front Villa Ishigakijima 掘勸貪鐶澆掘咫インフィニティプール付きの一軒家でプールのある庭から、直接海岸沿いに出ることも可能。また、テラスではBBQや石垣島の綺麗な星空を観ることもできる。○【宮古島エリア】・「中庭にプールを備えたラグジュアリーコンドミニアム〈一棟貸し〉」「中庭にプールを備えたラグジュアリーコンドミニアム〈一棟貸し〉」キッチン、家具、家電完備、中庭にはオープンプールもある高級コンドミニアムでリゾート気分満点、優雅なリゾート時間をで過ごせる。・「Villa Conte〈一棟貸し〉」「Villa Conte〈一棟貸し〉」広いテラスとプライベートプール、自然に囲まれた完全独立型ヴィラ。東洋一とうたわれる与那覇前浜ビーチからさとうきび畑を抜けるとすぐの好立地。2ベッドルーム、2バスルーム、BBQが楽しめる広いテラス、全長9mの温水プライベートプール、モダンインテリアを配置したリビングダイニング、最新の家電・家具・キッチン完備なので宮古島で暮らすように滞在できる。○【沖縄本島】・「ON THE SAME HOTEL」「ON THE SAME HOTEL」沖縄の素材を用いたインテリアや、地元作家による調度品と共に、那覇のまち暮らしを満喫することができる。国際通りまで徒歩5分、浮島通りや平和通りなどローカルで魅力的な日常が感じられる商店街まで徒歩1分の都市型滞在施設。・「プチスイート崇元寺石門」「プチスイート崇元寺石門」1日5組限定(1フロア1室、全室角部屋)。全室異なるコンセプトの部屋すべてには、キッチン、洗濯乾燥機、AndroidTV、ポータブルスピーカーといった、暮らすような滞在をサポートする機能をしつらえている。大きな窓から見えるのは、風情ある「石門」と、緑濃い「ガジュマル」の古木。そして沖縄の青い空。地元の食材を近くの市場で買い物し、部屋で調理して、自分好みの部屋でゆっくり過ごすことができる。・「Blue Rela Luxe Resort Okinawa〈一棟貸し〉」「Blue Rela Luxe Resort Okinawa〈一棟貸し〉」インフィニティプール完備、ファサードは琉球石灰岩仕上げ、内装はモダンでシンプルなラグジュアリーヴィラ。BBQ食材のオーダーも可能で、恩納村の繁華街まで徒歩5分と好立地。・「Villa VALIOSA ON THE BEACH〈一棟貸し〉」「Villa VALIOSA ON THE BEACH〈一棟貸し〉」2階には海を望むプライベートプールと専用露天風呂を完備、3ベッドルーム広々197平米のヴィラスイート。・「EMIL NAKIJlN - Superior Twin King」「EMIL NAKIJlN - Superior Twin King」洗練されたデザイナーズリスティング。プール、露天風呂、ジャグジーを完備し、インフィニティプールからの眺望は圧巻。昨年からの検索数増加率1位は “新潟県長岡市"、ついで2位 山梨県北杜市、3位 東京都千代田区次に、Airbnbのプラットフォームで検索された国内旅行の目的地で、昨年比較で検索数増加率が高い目的地をは以下の通りとなった。○2024年検索増加率上位の国内旅行先ランキングTOP51位:新潟県長岡市2位:山梨県北杜市3位:東京都千代田区4位:広島県広島市5位:千葉県南房総市※今年の6月から8月にかけての旅行について、1月1日から3月15日までの間にAirbnbで検索されたデータに基づく昨年比較で検索数増加率が高い目的地を見ると、新潟県長岡市、山梨県北杜市、東京都千代田区、広島県広島市、千葉県南房総市がランクインする結果に。花火大会や豊かな自然環境、首都圏からの週末旅行などで夏を楽しめる旅行先が人気なようだ。続いて、今夏注目度急上昇の旅行先でのおすすめリスティング(宿泊施設)を紹介している。○【新潟県長岡市】・「VILLA VOIX (ヴィラ ヴォワ) ー碧ノ庵ー〈一棟貸し〉」「VILLA VOIX (ヴィラ ヴォワ) ー碧ノ庵ー〈一棟貸し〉」プレミアムスイート「碧天」、和室「伽藍」、土間ダイニング「滄海」、3タイプの部屋全てを贅沢に使える貸切りプラン。数家族でのプライベート旅行、ワーケーション、リトリート、合宿等、多様なライフスタイルに合わせて愉しめる。○【山梨県北杜市】・「静かな森の中のロッジ〈一棟貸し〉」「静かな森の中のロッジ〈一棟貸し〉」2022年7月に完成したばかりの一棟貸し・一組限定。薪ストーブ・焚火ピット・BBQグリルのあるベランダで食事ができる、静かな森の中のロッジ。広い庭があり、自然を満喫することができる。○【東京都千代田区】・「WOW-GINZA〈一室貸切〉」「WOW-GINZA〈一室貸切〉」都心型ブランドホテルのスイートと同じサイズの部屋にクイーンサイズのベッド、大型TVとミニキッチンを配したリビングルーム、そして自慢の檜材を使ったお風呂とで構成。東京駅に出入りする新幹線を眺めながら湯船に浸かってみたり、銀座で買い物や食事をした後、たった徒歩5分で部屋に戻れたり、質の高い内装デザインと、ホテルにはない利便性を兼ね備えた部屋となっている。○【広島県】・「Seaside Villa SEEN〈一棟貸し〉」「Seaside Villa SEEN〈一棟貸し〉」瀬戸内海に浮かぶ向島に位置する当ホテルは、瀬戸内海の輝く水面、緑豊かな山々、そしてまばゆい太陽の光に包まれている。ホテル内には、快適な滞在を提供するための豪華な客室やスイートルームを用意。各部屋は、モダンなデザインと温かみのあるインテリアで装飾されており、心地よいくつろぎの空間を提供する。また、海に向かって広がるバルコニーやテラスからは素晴らしい景色が一望できる。ホテルのすぐ前には砂浜が広がり、散策するだけでなく、ゆったりとした時間を過ごすことが可能だ。○【千葉県南房総市】・「南房総市一棟貸しヴィラオーシャンビュー〈一棟貸し〉」「南房総市一棟貸しヴィラオーシャンビュー〈一棟貸し〉」贅沢なリゾート体験を求める人々に向けた、豪華でプライベートな海辺の別荘。サウナ、プール、屋上BBQなどの施設を完備し、オーシャンビューの景色を一望できるバルコニーからは、息をのむほどの壮大な景色を楽しむことができる。都心から車で約1時間圏内というアクセスの良さも魅力だ。8名までの宿泊が可能で、家族や友人たちとプライベートな空間でのんびりと過ごせる。同物件周辺には、サーフィン、ウィンドサーフィン、マリンジェット、シーカヤック、シュノーケリング、釣りなど、多彩なアクティビティがある。自然に囲まれたリゾート体験を楽しんではいかがだろうか。