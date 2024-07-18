【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43518.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)
42852.85 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42328.66 ボリンジャー:＋2σ(25日)
42224.02 新値三本足陽転値
42093.50 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41514.34 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41290.97 6日移動平均線
41265.50 均衡表転換線(日足)
41138.50 ボリンジャー:＋1σ(25日)
41093.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40188.49 均衡表基準線(日足)
40175.83 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40126.35 ★日経平均株価18日終値
40094.18 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40021.89 均衡表転換線(週足)
39948.34 25日移動平均線
39104.99 75日移動平均線
39094.52 13週移動平均線
39057.18 均衡表基準線(週足)
38837.33 26週移動平均線
38758.18 ボリンジャー:-1σ(25日)
38715.14 均衡表雲上限(日足)
38619.61 均衡表雲下限(日足)
38094.86 ボリンジャー:-1σ(13週)
37568.02 ボリンジャー:-2σ(25日)
37498.82 ボリンジャー:-1σ(26週)
37095.20 ボリンジャー:-2σ(13週)
36480.22 200日移動平均線
36377.86 ボリンジャー:-3σ(25日)
36160.31 ボリンジャー:-2σ(26週)
36095.54 ボリンジャー:-3σ(13週)
34821.80 ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52 均衡表雲上限(週足)
31808.72 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.28(前日47.25)
ST.Slow(9日) 46.97(前日65.92)
ST.Fast(13週) 75.87(前日82.16)
ST.Slow(13週) 76.16(前日78.26)
［2024年7月18日］
株探ニュース