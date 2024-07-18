　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43518.82　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42852.85　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42328.66　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
42224.02　　新値三本足陽転値
42093.50　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41514.34　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41290.97　　6日移動平均線
41265.50　　均衡表転換線(日足)
41138.50　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41093.84　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40188.49　　均衡表基準線(日足)
40175.83　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

40126.35　　★日経平均株価18日終値

40094.18　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40021.89　　均衡表転換線(週足)
39948.34　　25日移動平均線
39104.99　　75日移動平均線
39094.52　　13週移動平均線
39057.18　　均衡表基準線(週足)
38837.33　　26週移動平均線
38758.18　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38715.14　　均衡表雲上限(日足)
38619.61　　均衡表雲下限(日足)
38094.86　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37568.02　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37498.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37095.20　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36480.22　　200日移動平均線
36377.86　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36160.31　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36095.54　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34821.80　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.28(前日47.25)
ST.Slow(9日)　　46.97(前日65.92)

ST.Fast(13週)　 75.87(前日82.16)
ST.Slow(13週)　 76.16(前日78.26)

［2024年7月18日］

株探ニュース