クリスピー・クリーム・ドーナツにて、暑い夏を盛り上げるプロモーションを実施。

『ENJOY GAME!』と題し、スポーツのボールをイメージしたドーナツ3種が期間限定で販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ『ENJOY GAME!』

販売期間:2024年7月24日(水)〜8月下旬 ※なくなり次第終了

価格:テイクアウト 各356円(税込)/イートイン 各363円(税込)

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツが、スポーツで盛り上がるアツい夏をさらに楽しむことができるプロモーション『ENJOY GAME!』を実施。

野球ボールやバスケットボール、テニスボール、をモチーフにしたドーナツ3種類が登場します。

「ベースボール チョコクリーム」 は、ふわふわの生地にミルキーなホワイトチョコをコーティング。

「バスケットボール キャラメル & パンプキン」は、ボールの模様がビターチョコレートで表現されています。

テニスコートで弾む黄色いボールの色味だけではなく、フェルトの質感も表現した「テニスボール カスタード」を紹介していきます☆

ベースボール チョコクリーム

ふわふわの生地にミルキーなホワイトチョコをコーティングし、ほんのりビターなチョコクリームを詰めた「ベースボール チョコクリーム」

ボールの縫い目は甘酸っぱいストロベリーチョコで描かれています。

手のひらサイズの野球ボールをかわいらしく仕上げたドーナツです。

バスケットボール キャラメル & パンプキン

バスケットボールをモチーフにした「バスケットボール キャラメル & パンプキン」

パンプキン風味のコーティングを重ねた生地に味わい深いキャラメルクリームが詰め込んであります。

ボールの模様がビターチョコレートで表現されているのもポイントです。

テニスボール カスタード

イースト生地にやさしい甘さのプリンチョコをコーティングし、バター風味のザクザククランチをトッピングした「テニスボール カスタード」

中にはコクのある味わいとすっきりとした甘さを感じるカスタードクリームが入っています。

テニスコートで弾む黄色いボールの色味だけではなく、フェルトの質感も表現された一品です。

ボール ボックス(6個)

価格:テイクアウト 1,641円(税込)/イートイン 1,672円(税込)

ベースボール チョコクリーム、バスケットボール キャラメル & パンプキン、テニスボール カスタードに人気の2種を加えた「ボールボックス」

定番人気のフレーバーと共に期間限定メニューが一度に楽しめるアソートです。

かわいくて美味しいボールドーナツで楽しいひとときが過ごせるプロモーション。

クリスピー・クリーム・ドーナツの『ENJOY GAME!』は、2024年7月24日より開催です☆

ハワイで日焼けしたクマモチーフも!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Feel HAWAII」 ハワイで日焼けしたクマモチーフも!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Feel HAWAII」 続きを見る

【実食レポ】リリコイ&パイナップル・グァバ&ピーチ味の炭酸ドリンク!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ジェリー in ソーダ」 【実食レポ】リリコイ&パイナップル・グァバ&ピーチ味の炭酸ドリンク!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ジェリー in ソーダ」 続きを見る

※『バスケットボール キャラメル & パンプキン』には、はちみつが使用されているので、1歳未満の乳児には与えないでください

※ 店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取り扱い商品が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 野球・バスケ・テニスボール型!クリスピー・クリーム・ドーナツ『ENJOY GAME!』 appeared first on Dtimes.