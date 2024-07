ASTRO ユンサナ、1stソロアルバム「DUSK」トラックリストを公開

ASTROのユンサナが、ソロアルバムで多彩な楽曲を披露する。ユンサナは本日(18日)0時、fantagioの公式SNSを通じて、1stソロミニアルバム「DUSK」のトラックリストを公開した。「Dive into DUSK」と題したトラックリストによると、今回のアルバムにはタイトル曲「Dive」をはじめ、「狐の星」「Losing My Mind」「BITTERSWEET MISTAKE」「BLEEDING」「Rain Down On Me」まで、計6曲が収録される。

タイトル曲「Dive」を含む強烈で個性的な新曲のタイトルは、彼がソロアーティストとして新たに披露する音楽と成長を予感させる。この中で1番トラック「狐の星」は、ユンサナが作詞・作曲を手掛けた。彼の自作曲「Wish」に続き、作曲家のオロリが彼と再び息を合わせ、完成度を高めた。他の収録曲「Losing My Mind」と「Rain Down On Me」は、ユンサナが3月、ソウルと東京で開催したソロコンサート「願い」で先行公開した曲だ。それぞれの楽曲に彼の叙情的な感性がにじみ出て観客から好評を得た。「Losing My Mind」にはイギリスのシンガーソングライターEtham Basdenが参加した。イメージの中には、それぞれ異なる角度で写った彼の後ろ姿とともに、夜が次第に深まる夕暮れの時間を表現した演出も目を引く。彼だけの魅力と声が多角的に盛り込まれる「DUSK」に期待が高まっている。ユンサナがデビュー8年で初めて発売するソロアルバム「DUSK」は8月6日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。