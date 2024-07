『デッドプール＆ウルヴァリン』新作アパレル登場、「ロキ」ミス・ミニッツも ─ 「デッドプール♥俺ちゃんストア」で販売

映画『デッドプール&ウルヴァリン』の公開を記念して、ホットトイズのフラグシップ・ストア「トイサピエンス」(渋谷区)では、入場無料のイベント「デッドプール俺ちゃんストア」が開催。限定グッズなども登場する、映画の世界にズッポリ浸れるイベントだ。

このイベントでは『デッドプール&ウルヴァリン』や、ドラマ「ロキ」のオリジナルアパレルも販売。TシャツとロングTシャツは合わせて全16種。サイズは全てS~XL のユニセックス。全4種のキャップもラインナップされた。一気に見てみよう。

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ デッドプール・フルプリント

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ ウルヴァリン・フルプリント

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ タイトルロゴ

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ マーベルロゴ斬り

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ デッドプールとらくがき俺ちゃん

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ ウルヴァリンとらくがきウルヴィー

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ デッドプール・アベンジャーズ

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ デッドプールとキャプテン・アメリカ

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ ベスト・バディーズ

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ ドッグプール

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ キッドプール&ヘッドプール

【ホットトイズ・アパレル】Tシャツ ベビープール

【ホットトイズ・アパレル】ロングTシャツ タイトルロゴ(ホワイト)

【ホットトイズ・アパレル】ロングTシャツ タイトルロゴ(ブラック)

【ホットトイズ・アパレル】ロングTシャツ デッドプールとアベンジャーズ・トイ

【ホットトイズ・アパレル】ロングTシャツ ミス・ミニッツ

【ホットトイズ・アパレル】 キャップ デッドプール・アイコン

【ホットトイズ・アパレル】 キャップ ウルヴァリン

【ホットトイズ・アパレル】 キャップ デッドプール

【ホットトイズ・アパレル】 キャップ ミス・ミニッツ

2024年7月26日(金)発売。販売価格は、ロングTシャツが各7,500円(税込)、Tシャツが各5,000円(税込)、キャップが各3,800円だ。

「デッドプール俺ちゃんストア」の概要については、以下の記事からチェックできる。

