U20世界陸上に800ｍ日本記録保持者・久保凛、Ｕ20アジア女王のドルーリー朱瑛里が代表入り 全40人発表【一覧】
日本陸上競技連盟は18日、リマ2024 U20 世界陸上競技選手権代表、男子26人、女子14人を発表し、女子800mで日本記録をマークした久保凛（16、東大阪大敬愛2年）が選出された。また女子1500mにはＵ20アジア陸上競技選手権で優勝したドルーリー朱瑛里（16、津山高2年）や、 男子800mで高校生で日本選手権を制覇した落合晃（ 17、滋賀学園高）などが名を連ねた。
リマ2024 U20 世界陸上競技選手権は8月27日から8月31日までペルーのリマで開催される
※写真は左からドルーリー朱瑛里選手、久保凛選手
【男子26人】
■100m
西岡尚輝（18、東海大学付属大阪仰星高）
小室歩久斗（18、つくば秀英高）
■200m
佐藤克樹（17、東京学館新潟高）
若菜敬（17、佐野高）
■400m
大石亮太（17、浜松開誠館高）
白畑健太郎（18、東洋大学）
■800m
落合晃（17、滋賀学園高）
吉澤登吾（17、桐朋高）
■1500m
寺田向希（18、中央大）
■3000m、5000m
茺口大和（18、佐久長聖高）
■3000m、3000m障害
佐々木哲（17、佐久長聖高）
■5000m
松井海斗（18、東洋大）
■3000m障害物
永原颯磨（18、順天堂大）
■110mハードル(99.1cm)
山中恭介（18、法政大）
橋本悠（18、東農大二高）
■400mハードル(91.4cm)
菊田響生（17、法政二高）
権田浬（18、早稲田大）
■10000m競歩
逢坂草太朗（18、東洋大）
吉迫大成（19、東京学芸大）
■走高跳
中谷魁聖（17、福岡第一高）
■棒高跳
吉田陸哉（19、関西大）
■棒高跳
村社亮太（19、日本大）
■走幅跳
土屋拓人（17、聖和学園高）
大森恵偉音（16、福岡第一高）
■三段跳
金井晃希（19、順天堂大）
■十種競技
高橋諒（18、慶應義塾大）
【女子14人】
■800m
久保凛（16、東大阪大敬愛高）
■1500m
ドルーリー 朱瑛里（16、津山高）
■3000m
山田未唯（19、名城大）
鈴木美海（19、筑波大）
■5000m
山本釉未（18、立命館大）
水本佳菜（19、エディオン）
■100mハードル
林美希（19、早稲田大）
郄橋亜珠（19、筑波大）
■400mハードル
矢島杏紀（17、所沢西高）
平木陽（19、大阪成蹊大）
■10000m競歩
奥野紗（17、浪速高）
久家すずか（19、金沢学院大）
■走幅跳
橋本詩音（17、静岡雙葉高）
■やり投
櫻井希美（19、中京大）