日本陸上競技連盟は18日、リマ2024 U20 世界陸上競技選手権代表、男子26人、女子14人を発表し、女子800mで日本記録をマークした久保凛（16、東大阪大敬愛2年）が選出された。また女子1500mにはＵ20アジア陸上競技選手権で優勝したドルーリー朱瑛里（16、津山高2年）や、 男子800mで高校生で日本選手権を制覇した落合晃（ 17、滋賀学園高）などが名を連ねた。

リマ2024 U20 世界陸上競技選手権は8月27日から8月31日までペルーのリマで開催される

※写真は左からドルーリー朱瑛里選手、久保凛選手



【男子26人】

■100m

西岡尚輝（18、東海大学付属大阪仰星高）

小室歩久斗（18、つくば秀英高）

■200m

佐藤克樹（17、東京学館新潟高）

若菜敬（17、佐野高）

■400m

大石亮太（17、浜松開誠館高）

白畑健太郎（18、東洋大学）

■800m

落合晃（17、滋賀学園高）

吉澤登吾（17、桐朋高）

■1500m

寺田向希（18、中央大）

■3000m、5000m

茺口大和（18、佐久長聖高）

■3000m、3000m障害

佐々木哲（17、佐久長聖高）

■5000m

松井海斗（18、東洋大）

■3000m障害物

永原颯磨（18、順天堂大）

■110mハードル(99.1cm)

山中恭介（18、法政大）

橋本悠（18、東農大二高）

■400mハードル(91.4cm)

菊田響生（17、法政二高）

権田浬（18、早稲田大）

■10000m競歩

逢坂草太朗（18、東洋大）

吉迫大成（19、東京学芸大）

■走高跳

中谷魁聖（17、福岡第一高）

■棒高跳

吉田陸哉（19、関西大）

■棒高跳

村社亮太（19、日本大）

■走幅跳

土屋拓人（17、聖和学園高）

大森恵偉音（16、福岡第一高）

■三段跳

金井晃希（19、順天堂大）

■十種競技

高橋諒（18、慶應義塾大）

【女子14人】

■800m

久保凛（16、東大阪大敬愛高）

■1500m

ドルーリー 朱瑛里（16、津山高）

■3000m

山田未唯（19、名城大）

鈴木美海（19、筑波大）

■5000m

山本釉未（18、立命館大）

水本佳菜（19、エディオン）

■100mハードル

林美希（19、早稲田大）

郄橋亜珠（19、筑波大）

■400mハードル

矢島杏紀（17、所沢西高）

平木陽（19、大阪成蹊大）

■10000m競歩

奥野紗（17、浪速高）

久家すずか（19、金沢学院大）

■走幅跳

橋本詩音（17、静岡雙葉高）

■やり投

櫻井希美（19、中京大）

