磯村勇斗(31)が18日、都内で、NTTソノリティのオープンイヤー型オープンヘッド耳スピーカー「nwm ONE」新製品発表会に出席した。

耳をふさがずに音響を楽しむことができるオープンイヤー型。同商品のアンバサダーを務める磯村は商品コンセプトを「May the sounds be with you」と発表。「スターウォーズの『フォースと共にあらんことを』をもじったコンセプトです」とユニークなコンセプトで会場を盛り上げた。

イベントにはモデルの秋元梢、ギタリストの長岡亮介も出席。長岡は即興ギターで作曲し、指で弦を抑えずに音を奏でる「開放弦」で心地よい音楽を披露。「音楽の没入も好きだけど、音楽は周りの音のインスピレーションで新しい音が生まれたり、そういったつながりが大切。その人とも、音楽ともつながりあっているのがすごく地に足がついている」と話した。