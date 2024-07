株式会社シティコネクションは、2024年7月19日から21日にかけて京都・みやこめっせにて開催される「BitSummit Drift」にスポンサー企業として出展。ブースでは、レトロフューチャーアドベンチャー『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』やベルトスクロールアクション『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers』のプレイアブル出展、ノベルティの配布、『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』のグッズ販売などを行うことを発表した。

シティコネクションブースの『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』コーナーでは、漫画『OMEGA 6』の日本語フルカラー版プロローグコミック冊子を配布。さらに、ゲームを試遊した人には特製のメンコ(全10種)またはサンプラーCDのうち、いずれか1つをプレゼントする。また、同コーナーでは『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』の原作と全グラフィックを担当した今村孝矢さんによるサイン会と手描き原画の販売会を予定。ほかにも、Tシャツやステッカーなどのグッズも販売される。『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers』コーナーでは、暑い日にうれしい冷感アイテム・パンチクールとポストカードのセットを配布。また、試遊いただいた方にはロゴステッカーをプレゼントする。さらに、ブースの様子やゲームの感想などをSNSに投稿することでキャラクターステッカー(全4種のうち、ランダムで1枚)がプレゼントされる。各ノベルティはなくなり次第終了。さらに、21日はみやこめっせより徒歩1分のロームシアター京都3Fで6月に秋葉原で開催し好評を博した「OMEGA 6 展」を、1日限定で開催することが決定した。会場では原画・イラスト・資料の展示、ゲームの試遊を実施。そして、『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』をご予約済の人(※)を対象に、本作の原作・グラフィックを手掛けた今村孝矢さんがその場で似顔絵を描いてプレゼント。受付開始は13時30分〜で終了予定は16時頃。受付は先着順となり、参加者多数の場合は途中で締め切る場合がある。※各パッケージ版(通常版・特装版・豪華版)並びにダウンロード版いずれかのご予約購入を証明するもの(レシート、メール画面等)を見せる必要がある。